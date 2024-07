Eccezionale intervento di ginecologia presso l'Ospedale di Pescara. Per la prima volta, senza anestesia generale e spinale; senza alcuna cicatrice addominale e vaginale sono stati asportati in sedazione 2 voluminosi uteri luminosi affetti da Fibromi. Gli interventi sono stati effettuati in data 24 luglio 2024 dall’Equipe Ginecologica del Dr. Maurizio Rosati coadiuvato dalla Dr.sse Silvia Bramante e Dr.ssa Silvia Lupi in collaborazione con l’Anestesista Dr. Andrea Marrone.

Grazie a questa tecnica innovativa di “Isterectomia Subtotale a singolo accesso ombelicale in sedazione” le pazienti non hanno accusato alcun dolore o nausea post operatoria e sono state dichiarate dimissibili l’indomani mattina.

L’eccezionalità dei due interventi conferma l’altissimo livello di questa Equipe Ginecologica-Anestesiologica che già in passato ha effettuato in sedazione l’asportazione di Miomi in Chirurgia Robotica a singolo accesso ombelicale.

Recentemente inoltre i Dottori Rosati, Bramante e Di Michele hanno trasmesso in diretta negli Stati Uniti un intervento in Sedazione cosciente di Laparoscopia Laser per Endometriosi, che ha riscosso grande successo Oltreoceano.