Frontale sulla strada per il Volto Santo: muore motociclista, quattro feriti

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 26 settembre a Manoppello, in località Vallone, lungo la strada che conduce al Volto Santo. Un motociclista di 35 anni di Orsogna ha perso la vita dopo lo scontro frontale con una Fiat Punto.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 21 il centauro, alla guida di una Harley Davidson, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta in prossimità di una curva, dove è avvenuto l'impatto con la vettura che procedeva in direzione contraria. Le cause esatte sono ancora al vaglio dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Popoli, intervenuti per i rilievi.

Nonostante i soccorsi immediati, per il 35enne non c'è stato nulla da fare: trasferito d'urgenza all'ospedale di Pescara, è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso a causa delle gravissime ferite riportate. I quattro occupanti della Fiat Punto sono rimasti feriti e sono stati trasportati negli ospedali di Pescara e Chieti. Uno sarebbe in condizioni molto serie.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e i carabinieri per gli accertamenti.