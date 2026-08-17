Frase del giorno

17 Ago, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Giovane motociclista trovato morto sulla strada di Monte Serra Secca

Giovane motociclista trovato morto sulla strada di Monte Serra Secca

L’allarme lanciato da alcuni motociclisti di passaggio. Inutili i soccorsi dell’elisoccorso: da chiarire le cause del decesso

Giovane motociclista trovato morto sulla strada di Monte Serra Secca

Un giovane motociclista romano è stato trovato senza vita oggi lungo la strada di Monte Serra Secca, nell’area compresa tra il santuario della Madonna dei Bisognosi e il territorio di Rocca di Botte, in provincia dell’Aquila. A lanciare l’allarme sono stati alcuni motociclisti in transito, che hanno notato il giovane riverso a terra. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, con il personale sanitario, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Restano ancora da chiarire le cause della morte e la dinamica dell’accaduto. Al momento non è possibile stabilire se il motociclista sia rimasto vittima di una caduta o di un incidente, oppure se sia stato colto da un malore mentre percorreva la strada. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e gli operatori della Protezione civile. Saranno gli accertamenti a stabilire quanto accaduto e a fare luce sulle circostanze del decesso

Tags: motociclista Morto Abruzzo Ultime notizie Ferragosto

Vedi anche

Prati di Tivo, la cabinovia riapre a tempo di record per Ferragosto
Turismo

Prati di Tivo, la cabinovia riapre a tempo di record per Ferragosto

14 Ago, 2026
Trappola sulla Piana dell’Aremogna, motociclista sfiora la tragedia
Cronaca

Trappola sulla Piana dell’Aremogna, motociclista sfiora la tragedia

26 Lug, 2026
Giovane centauro muore sulle strade d’Abruzzo
Cronaca

Giovane centauro muore sulle strade d’Abruzzo

17 Mag, 2026
Alberghi pieni a Ferragosto in tutto l’Abruzzo
Turismo

Alberghi pieni a Ferragosto in tutto l’Abruzzo

12 Ago, 2022
Pasquetta di sangue in Abruzzo: centauro 40enne perde la vita al Lido Riccio
Cronaca

Pasquetta di sangue in Abruzzo: centauro 40enne perde la vita al Lido Riccio

02 Apr, 2018
Previsioni meteo della settimana. Torna la pioggia a Ferragosto
Life Style

Previsioni meteo della settimana. Torna la pioggia a Ferragosto

09 Ago, 2015
Ancora sangue sulle strade d'Abruzzo. Motociclista muore a 34 anni
Cronaca

Ancora sangue sulle strade d'Abruzzo. Motociclista muore a 34 anni

16 Ago, 2014
Condividi il Ferragosto con la (Sub)redazione. Invia foto all'hashtag #IoSonoQui
Life Style

Condividi il Ferragosto con la (Sub)redazione. Invia foto all'hashtag #IoSonoQui

15 Ago, 2014
Strade killer. Altra vittima
Cronaca

Strade killer. Altra vittima

11 Set, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661