Giovane motociclista trovato morto sulla strada di Monte Serra Secca

Un giovane motociclista romano è stato trovato senza vita oggi lungo la strada di Monte Serra Secca, nell’area compresa tra il santuario della Madonna dei Bisognosi e il territorio di Rocca di Botte, in provincia dell’Aquila. A lanciare l’allarme sono stati alcuni motociclisti in transito, che hanno notato il giovane riverso a terra. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, con il personale sanitario, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Restano ancora da chiarire le cause della morte e la dinamica dell’accaduto. Al momento non è possibile stabilire se il motociclista sia rimasto vittima di una caduta o di un incidente, oppure se sia stato colto da un malore mentre percorreva la strada. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e gli operatori della Protezione civile. Saranno gli accertamenti a stabilire quanto accaduto e a fare luce sulle circostanze del decesso