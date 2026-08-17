“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Giovane motociclista trovato morto sulla strada di Monte Serra Secca
L’allarme lanciato da alcuni motociclisti di passaggio. Inutili i soccorsi dell’elisoccorso: da chiarire le cause del decesso
Un giovane motociclista romano è stato trovato senza vita oggi lungo la strada di Monte Serra Secca, nell’area compresa tra il santuario della Madonna dei Bisognosi e il territorio di Rocca di Botte, in provincia dell’Aquila. A lanciare l’allarme sono stati alcuni motociclisti in transito, che hanno notato il giovane riverso a terra. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, con il personale sanitario, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Restano ancora da chiarire le cause della morte e la dinamica dell’accaduto. Al momento non è possibile stabilire se il motociclista sia rimasto vittima di una caduta o di un incidente, oppure se sia stato colto da un malore mentre percorreva la strada. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e gli operatori della Protezione civile. Saranno gli accertamenti a stabilire quanto accaduto e a fare luce sulle circostanze del decesso