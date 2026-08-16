Orsogna, neonato di tre mesi muore durante il trasporto in ospedale

Un bambino di tre mesi è morto nella tarda mattinata di Ferragosto a Orsogna. Il piccolo, figlio di una coppia che si era stabilita da poco nel paese, si trovava nella culla, all’interno dell’abitazione di famiglia nel centro storico, quando avrebbe iniziato ad avere difficoltà respiratorie. I genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno avviato le manovre di assistenza e disposto il trasferimento del neonato all’ospedale di Guardiagrele. Il bambino, tuttavia, è deceduto durante il trasporto in ambulanza. La dinamica dell’accaduto e le cause del decesso sono ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Orsogna, impegnati negli accertamenti nell’abitazione e nella ricostruzione delle ultime ore di vita del piccolo. La Procura della Repubblica di Chieti potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause della morte. La notizia ha profondamente colpito la comunità. Il Comune di Orsogna ha annullato tutti gli eventi programmati e il sindaco, insieme all’Amministrazione comunale, ha espresso vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore