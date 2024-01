Regionali Abruzzo 2024. Il Pd senza candidati di Montesilvano e Spoltore

Nelle liste ufficializzate dal Partito Democratico ovvero quello che governa la città di Spoltore da quando esiste il PD non figurano politici spoltoresi. Almeno al momento, poiché il nome del settimo candidato (una donna) dovrà essere annunciato entro i prossimi giorni. Stesso identico discorso per quanto riguarda la città di Montesilvano: anche in questo caso i “dem” non hanno inserito rappresentanti della terza città d’Abruzzo per numero di abitanti. Una circostanza che, in ottica Nuova Pescara, potrebbe non piacere all’elettorato di centrosinistra che teme uno ‘sbilanciamento’ eccessivo (neppure troppo velato) verso il ruolo che avrà la città futura il capoluogo Adriatico (Pescara). Come dicevamo manca un nome, quello di una donna che potrebbe arrivare appunto da una delle due città sopracitate: in pole ci dovrebbe essere Romina Di Costanzo ma i bene informati non danno la sua candidatura per certa. Confermate, anzi già ufficializzate, quelle di Antonio Blasioli, Catia Ciavattella, Graziano Di Costanzo, Antonio Di Marco, Leila Kechoud e Piernicola Teodoro per la circoscrizione Pescara.

“Le liste sono forti e competitive – assicura il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli – e nascono da un percorso di forte coinvolgimento e costante mobilitazione delle strutture territoriali, dei circoli, delle militanti e dei militanti del partito. Ricandidiamo tutti i consiglieri regionali uscenti, poiché in questi anni hanno fatto un grande lavoro per contrastare l’arroganza della destra di Marsilio, trovandosi peraltro a operare in condizioni molto difficili. Oltre a loro, ci sono forti elementi di innovazione, con la presenza di sindaci, amministratrici, amministratori e personalità meno legate al mondo della politica, capaci di allargare ulteriormente il radicamento, l’attrattività e il consenso del Pd”.

Sempre i ‘dem’ annunciano poi anche il tour per le elezioni regionali della segretaria del partito Elly Schlein: primo appuntamento nella Marsica sabato 13 gennaio. Ricordiamo che il voto per la scelta del nuovo governatore della Regione Abruzzo, al momento i candidati sono due (Marco Marsilio per il centrodestra e Luciano D’Amico per il centrosinistra), si terranno domenica 10 marzo.