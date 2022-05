Finiscono a Salò i play off del Pescara

Finisce definitivamente a Salò la stagione calcistica 2021/2022 del Pescara battuto per 2 a 1 dai padroni di casa. Nella fase nazionale dei Play off, per accedere al turno successivo, i biancoazzurri avrebbero dovuto assolutamente battere i lombardi in quanto anche con un pareggio, in base al regolamento e senza tempi supplementari, solo il Feralpisalò sarebbe passato ai quarti per accedere alla serie B. Purtroppo, dopo un primo tempo equilibrato, nella secondo frazione di gioco gli adriatici hanno subito un micidiale uno-due che ha tolto loro ogni speranza di farcela a superare il turno. Al Delfino che se ne torna casa, non resta altro che leccarsi le ferite e meditare sugli errori commessi per proiettarsi con giudizio nel prossimo campionato di serie C.

FERALPISALO': Liverani 6; Bergonzi 6; Pisano 6; Bacchetti 6,5 (dal 23’ s.t. Legati 6); Corrado 7; Hergheligiu 6,5, Carraro 6,5; Balestrero 6,5; Siligardi 7,5 (dal 29’ s.t. Spagnoli s.v.); Miracoli 7 (dal 39’ s.t. Damonte s.v.); Guerra 7 (dal 23’ s.t. Di Molfetta 6). A disp. Porro, Salines, Farabegoli, Corradi, Castorani, Guidetti, Khadim, Luppi. All. Vecchi.

PESCARA: Iacobucci 6; Zappella 5; Illanes 5; Ingrosso 5, Nzita 5 (dal 20’ s.t. Frascatore 6); Memushaj 5,5 (dal 12’ s.t. Clemenza 7), Diambo 5,5, Pontisso 6; D’Ursi 5 (dal 20’ s.t. Delle Monache 6), Cernigoi 5,5 (dal 40’ s.t. Blanuta s.v.), Rauti 6 (dal 12’ s.t. Ferrari 5). A disp. Sorrentino, Di Gennaro, Rasi, Cancellotti, Veroli, Chiarella, Ierardi. All. Zauri.



ARBITRO: Acanfora di Castellammare di Stabia 6.



RETI: 6’ s.t. Guerra (F), 14’ s.t. Siligardi (F), 29’ s.t. Clemenza (P), .



Il primo tempo:

Al 19′ Per poco la Feralpi non passa in vantaggio dopo un errore di Diambo, che libera Sinigardi. Il gran tiro del gardesano si infrange sulla traversa.

Al 40’ Nzita smista un pallone per Cernigoi che a due passi da Liverani col destro colpisce il palo.

Al 45' Si va al riposo col risultato di 0 a 0.



Il secondo tempo:



Al 7' La Feralpi passa in vantaggio. Iacobucci ribatte un tiro di Balestrero e Guerra sul tap in mette in rete.

Al 13′ Illanes alleggerisce su Nzita che controlla male e Siligardi se ne approfitta e segna il secondo gol dei lombardi.

Al 17′ Illanes potrebbe accorciare le distanze, ma da buona posizione calcia e perde l'occasione.

Al 28′ Clemenza segna l'unica rete del Pescara. Il giocatore biancoazzurro con un calcio di punizione riesce a centrare l’angolino basso della porta.

Trascorsi 5 minuti di recupero dopo il 90', l'arbitro fischia la fine della gara.