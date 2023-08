Lunedì i lavori per collegare i ‘Grandi Alberghi’ con la stazione di Pescara

Da lunedì 28 agosto, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, quando cesseranno i parcheggi di via Castellamare Adriatico i lavori della filovia potranno ripartire. Secondo il cronoprogramma che la TUA prevede ad ottobre dovrebbero iniziare le prove tecniche per il transito dei filobus su quella via, ribattezzata “Strada Parco” dal Comitato omonimo. L’azienda pubblica abruzzese di trasporti potrà farlo legittimamente perché il Consiglio di Stato nella sentenza del 23 maggio scorso, in attesa di quella definitiva, aveva annullata la decisione del TAR che il 9 dicembre aveva accolto il ricorso del Comitato “Strada Parco Bene Comune” contro il progetto dellafilovia. Se non ci saranno colpi di scena, come i tanti che si sono succeduti nella trentennale diatriba tra chi la filovia la vuole e chi non la vuole, dunque i lavori dovrebbero riprendere per collegare i grandi alberghi diMontesilvano con la stazione di Pescara Centrale, con un tempo di percorrenza stimato dalla TUA di 25 minuti. L’azienda pubblica abruzzese di trasporti potrà farlo legittimamente in quanto il Consiglio di Stato nella sentenza del 23 maggio scorso aveva annullato il giudizio del TAR del 9 dicembre quando aveva sentenziato accogliendo il ricorso del Comitato “Strada Parco Bene Comune” contro il progetto della filovia. Dopo il collegamento di Montesilvano con il centro di Pescara, nell’area del terminal bus a ridosso della stazione, il progetto, non ancora finanziato, approvato dalla Giunta del Sindaco di Pescara Carlo Masci, prevede il proseguimento della filovia fino a raggiungere la stazione ferroviaria nei pressi del Tribunale, passando per il Corso Vittorio Emanuele e per l’altra strada strategica quella problematica di Viale Marconi, le cui modifiche di viabilità, hanno innescato acerrime polemiche tra l’Amministrazione ed i residenti della zona che hanno dato vita al Comitato “Salviamo Viale Marconi”. Sono in molti infatti a chiedersi come potrà un filò di 18 metri transitare sulledue arterie principali di Pescara, senza creare problemi alla viabilità ed alla sicurezza. Siccome la vicenda giudiziaria non è ancora alla fine, il fiato resta sospeso fino alla pubblicazione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 18 luglio per sapere se la filovia Montesilvano Pescara si farà oppure no.