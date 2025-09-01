Filobus. Ancora 20 giorni di test

Ancora venti giorni di test senza passeggeri per i filobus poi ci sarà la richiesta ufficiale ad Anfisa ed alla Regione Abruzzo per l'apertura al pubblico del servizio di trasporto lungo l'ex tracciato ferroviario Montesilvano-Pescara. Ad assicurarlo è il direttore della Tua Abruzzo Maximilian Di Pasquale in un intervista Rai in cui ha seccamente smentito che l'azienda abruzzese aveva annunciato, entro la data del primo settembre, l'entrata in funzione del Filobus. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa infrastruttura che sta tenendo in apprensione sia i favorevoli che i contrari al suo utilizzo e, in special modo, i membri del Comitato Strada Parco Bene Comune che lamentano una sequela di difetti di questo progetto datato e costosissimo.