Alcol e drug test: stracciate sei patenti

Continuano senza sosta le attività di prevenzione e controlli della Polizia di Stato a Pescara al fine di contrastare le condotte di guida che rappresentano le principali cause di incidentalità stradale, e in particolar modo la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In particolar modo, la scorsa notte la Polizia Stradale ha effettuato, unitamente al personale sanitario della Polizia di Stato della Questura, controlli capillari lungo le principali arterie della città e zone della movida.

Ben 6 sono state le patenti ritirate ad altrettanti conducenti che sono risultati positivi alla prova dell’etilometro nonché alla prova con il drug test.

In particolar modo, intorno alle due della notte, gli agenti della Polstrada hanno intimato l’alt ad una autovettura con a bordo un giovane pescarese che sin da subito manifestava evidenti sintomi di una recente assunzione di alcol e riflessi molto rallentati. Sottoposto alla prova dell’etilometro è risultato un tasso alcolico di 0.98 g/l, oltre il limite consentito. Sottoposto al successivo drug test è risultato altresì positivo alle sostanze stupefacenti e in particolar modo alla cocaina.

Aveva invece un tasso di ben 1.35 g/l, ben oltre il doppio rispetto al limite consentito, una ragazza successivamente controllata.

Tra i sanzionati anche una quarantenne che guidava nonostante gli fosse stata sospesa in passato la patente di guida perché già risultata positiva all’etilometro; per la stessa scatterà ora la revoca della patente.

Inoltre, intorno alle ore 4.30 è stata intimato l’alt ad una mini car con a bordo una minorenne che, sottoposta alla prova dell’etilometro, è risultata positiva con un tasso pari a 0.40 g/l (per i neo patentati e per i minori di anni 21 vige la tolleranza 0),

La Polizia Stradale ricorda i controlli proseguiranno anche nei prossimi week end al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza stradale.