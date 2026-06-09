Film Commission: con l'avviso FESR presentati 93 progetti cinematografici

Sono novantatré i progetti cinematografici arrivati a chiusura dell’avviso “Sostegno alla produzione audiovisiva e cinematografica in Abruzzo”, finanziato nell’ambito della programmazione FESR 2021-2027 per 4 milioni di euro. I numeri del primo avviso promosso dalla Regione Abruzzo in tema di Film Commission testimoniano il successo di un’iniziativa attesa dal mondo della cinematografia abruzzese. “L’adesione massiccia e l’interessamento delle case cinematografiche – sottolinea il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio – se da un lato confermano il valore di un’iniziativa che vuole sostenere la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese abruzzesi che operano nel comparto cinematografico, dall’altro sono la testimonianza più evidente della lungimiranza della Regione Abruzzo che ha creduto fin dall’inizio ad una sfida nuova per il territorio che andava ad agire su un terreno fertile in grado di generare crescita e sviluppo”.

Le novantatré richieste di contributo saranno oggetto nei prossimi mesi di valutazione da parte di una commissione, composta da esperti tecnici e di settore, che valuterà la consistenza dei progetti cinematografici su parametri ben definiti e enunciati nell’avviso stesso. Secondo le indicazioni dell’avviso, la Commissione Tecnica di Valutazione è composta da cinque membri: presidente e direttore dell’Abruzzo Film Commission, un componente indicato al presidente della Giunta regionale e due esperti esterni del settore indicati dal Dipartimento Sociale- Enti locali – Cultura, che gestisce l’avviso stesso. L’erogazione del contributo è prevista in due fasi: 40% come anticipazione e 60% quale saldo del contributo concesso e riconosciuto.

“La pubblicazione dell’avviso e soprattutto la risposta arrivata dagli operatori del settore cinematografico abruzzese – commenta l’assessore alla Cultura Roberto Santangelo – segnano un punto di svolta importante nel lungo percorso che ha portato alla pubblicazione per la prima volta in regione di un avviso che guarda al mondo della cinematografia quale veicolo per la promozione del territorio e della cultura abruzzese. L’investimento di 4 milioni di euro è solo l’inizio di un progetto che ha dimostrato avere le gambe per camminare. La solidità e la qualità delle proposte arrivate, in ragione soprattutto delle valutazione che farà la Commissione Tecnica, saranno prese a riferimento per le prossime iniziative che la Regione promuoverà nel settore cinematografico"