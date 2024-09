Eventi e spettacoli: pubblicati due avvisi del Comune di Pescara

Il Comune di Pescara vuole promuovere un programma di eventi nel periodo autunno-inverno per offrire ai cittadini e ai turisti un'ampia gamma di opportunità. Per questo sono stati pubblicati oggi due diversi avvisi, che gli operatori interessati possono scaricare on line (sul sito del Comune). L'annuncio arriva dal sindaco Carlo Masci, dal vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota e dall'assessore agli Eventi Alfredo Cremonese.

“Uno dei due avvisi - spiega Cremonese - riguarda la raccolta di proposte ed idee progettuali artistiche, musicali, ludiche e ricreative da realizzare nel periodo compreso tra ottobre e gennaio 2025, con riferimento particolare alla ricorrenza di Halloween alla fine di ottobre, poi al Black Friday di novembre e poi ancora alle festività natalizie e di fine anno. Nel dettaglio, le attività che il Comune intende offrire ai cittadini, sull'intero territorio, sono quelle finalizzate al divertimento dei bambini e dei giovani, oltre a spettacoli itineranti musicali, di danza, di giocoleria acrobatica, clownismo, magia e illusionismo, e poi ancora concerti e spettacoli, compresi quelli del 31 dicembre 2024 e del primo gennaio 2025. Anche quest'anno il Comune vuole predisporre il servizio di filodiffusione con musiche natalizie. Tutti eventi e spettacoli gratuiti per la cittadinanza come è sempre accaduto - ricorda l'assessore Cremonese sottolineando che - anche quest'anno, in linea con il passato, ci siamo attivati per un autunno, un Natale e il Capodanno all'insegna del divertimento e basti ricordare, solo per dare un esempio, il grande concerto dei Pooh del Capodanno di quest'anno, che ha portato in città 40mila persone".

“Il secondo avviso riguarda sempre l'intero territorio cittadino, con un'attenzione particolare alle zone più periferiche” dice l'assessore Carota. “Il periodo di riferimento – spiega - è quello tra il primo dicembre e il 6 gennaio 2025. In questo caso si punta a dar vita ad eventi, manifestazioni e spettacoli di interesse culturale, sociale e ricreativo e, nello specifico, si pensa al teatro dialettale, a performance di danza classica, alle esposizioni di presepi (e anche ai presepi viventi), concerti e spettacoli, appuntamenti teatrali e laboratori per bambini e ragazzi. L'esperienza degli ultimi anni - dice il vice sindaco Carota - è stata molto soddisfacente dal punto di vista dell'interesse suscitato: siamo riusciti a coinvolgere tanti cittadini con una miriade di attività e abbiamo riscosso un grande partecipazione anche da parte dei bambini che hanno partecipato numerosi ai laboratori".

"Pescara non si ferma mai”, dice il sindaco Masci. “Si è appena conclusa la stagione estiva, con gli appuntamenti del Festival dannunziano e del Pescara Liberty Festival. Per non parlare dei tanti eventi sportivi di livello nazionale e internazionale, che si svolgono in ogni periodo dell'anno, perché la nostra città è sempre più richiesta da tutte le Federazioni come sede di competizioni, sia professionistiche che dilettantistiche, con migliaia e migliaia di presenze. Siamo già pronti ad affrontare il periodo autunnale e quello invernale per dar vita a un calendario di fine anno che sostenga le attività commerciali e quelle artigianali e richiami turisti nella nostra città dove, intanto, si stanno concludendo i lavori di riqualificazione dell'asse piazza Sacro Cuore - corso Umberto. Ma gli avvisi vanno ben oltre l'area pedonale e riguardano la raccolta di proposte per l'intera città, e puntiamo a ricevere tante idee interessanti”.