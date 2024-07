Processo ‘Grandi Eventi’ a Pescara: sei condannati

Processo ‘Grandi Eventi’ a Pescara: sei imputati su otto sono stati condannati. Una ‘mazzata’ per Giacomo Cuzzi 4 anni e 8 mesi (ex assessore comunale Pd), Moreno Di Pietrantonio e Simona Di Carlo 4 anni e 4 mesi (rispettivamente dirigente Asl, ex segretario cittadino del Pd ed ex assessore comunale Pd), Cristian Summa 4 anni (ristoratore), Andrea Cipolla 4 anni (manager eventi musicali), e Alessandro Michetti 2 anni (promotore musicale ) con pena sospesa.

Assoluzione, invece, per Gianfranco Berardinelli (collaboratore di Cipolla) e Leila Colucci (dirigente Asl) con formula piena.

La sentenza è uscita poco fa e tra 90 giorni si conosceranno le motivazioni del collegio giudicante del Tribunale di Pescara presieduto da Marina Valente che ha emesso il verdetto

I reati contestati dal pubblico ministero Luca Sciarretta, a vario titolo, andavano dalla corruzione al finanziamento illecito ai partiti, dalla turbativa d’asta alla turbata libertà di scelta del contraente.



Ovviamente trattandosi di un giudizio di primo grado e’ naturale immaginare il ricorso in appello che, comunque, potrebbe confermare o rovesciare il giudizio dei giudici pescaresi.





Al momento in cui scriviamo non si registrano dichiarazioni da parte dei protagonisti di questa vicenda.



Nota di redazione

