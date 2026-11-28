L’Unione Montana dei Comuni del Sangro conferma il proprio impegno nel seguire con attenzione la vicenda relativa al progetto di estrazione di gas naturale nel territorio di Bomba. L’ente ha istituito da tempo un apposito tavolo di concertazione, pensato come sede stabile di confronto e approfondimento tra gli attori istituzionali e privati coinvolti nella procedura.

Al tavolo partecipano la Regione Abruzzo, i Comuni aderenti all’Unione, le Amministrazioni interessate dal progetto e la società proponente, LNEnergy. Lo strumento consente di avviare, sin dalle prime fasi, un dialogo diretto e costante con l’impresa, assicurando ai Comuni coinvolti la possibilità di conoscere e seguire l’evoluzione del procedimento nelle sue diverse fasi.

L’Unione Montana ribadisce la propria fiducia nell’operato della giustizia amministrativa e nell’attività delle istituzioni e degli enti competenti che hanno rilasciato i relativi atti autorizzativi. Un ruolo rilevante è attribuito anche all’Osservatorio istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiamato a garantire il pieno rispetto delle criticità rappresentate dalle diverse voci del territorio.

L’ente sottolinea come il tavolo di concertazione rappresenti un canale fondamentale di informazione, dialogo e verifica condivisa, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun soggetto coinvolto.

«Il nostro impegno – dichiara il presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro, Arturo Scopino – è quello di continuare a garantire un presidio istituzionale attento e costante su una vicenda di particolare rilevanza per il territorio. Il tavolo di concertazione rappresenta uno strumento fondamentale di dialogo, informazione e confronto tra i soggetti coinvolti. Proseguiremo pertanto la nostra attività in questa sede, monitorando con attenzione tutti gli sviluppi del procedimento, nel rispetto delle competenze istituzionali e confidando nell’operato degli organi preposti».

L’Unione Montana conferma quindi che continuerà a seguire ogni sviluppo della procedura, mantenendo aperto il confronto con le istituzioni, i Comuni del territorio e la società proponente.