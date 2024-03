Allarme bomba batteriologica sulla Pescara-Bari

L'allarme bomba batteriologica scattato stamattina alle 6 e 20 a Trani ha creato forti disagi su tutta linea ferroviaria adriatica ed in particolare sulla Bari Pescara. Nella Stazione di Pescara i treni a lunga percorrenzasono stati sospesi, Freccia Rossa e Intercity hanno accumulato ritardi anche più di 5 ore. Alle biglietterie della stazione di Pescara si sono formate lunghe code di passeggeri che chiedevano informazioni su come poter raggiungere le mete di destinazione. Trenitalia ha previsto il rimborso integrale del bigliettoper chi rinuncia al viaggio o in alternativa la possibilità di riprogrammarlo. Solo al termine delle operazioni di verifica sulla linea ferroviaria Bari-Pescara da parte delle forze dell’ordine, Trenitalia sarà in grado di fornire ai passeggeri fermi in stazione informazioni utili per la prosecuzione del viaggio