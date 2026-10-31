Frase del giorno

31 Ott, 2026
  1. Home
  2. Società
  3. Oltre 10mila richieste di passaporto negli uffici dei piccoli...

Oltre 10mila richieste di passaporto negli uffici dei piccoli comuni abruzzesi

Il progetto Polis di Poste Italiane avvicina i servizi pubblici alle aree interne e si avvia alla conclusione in

Oltre 10mila richieste di passaporto negli uffici dei piccoli comuni abruzzesi

Gli uffici postali dei 288 piccoli comuni abruzzesi coinvolti nel progetto Polis hanno già lavorato più di 10mila richieste di passaporto, confermando il ruolo crescente di Poste Italiane come sportello di prossimità per i servizi della Pubblica Amministrazione. Il primato provinciale appartiene a Chieti, con 4mila passaporti erogati, mentre il record comunale è di Alba Adriatica, dove l’ufficio di via Risorgimento ha raccolto 416 istanze.

Il passaporto elettronico può essere richiesto direttamente allo sportello postale, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere il documento a domicilio. Il servizio è riservato ai residenti o domiciliati nei comuni abilitati e si inserisce nella strategia di Polis, che trasforma le sedi postali dei centri sotto i 15mila abitanti in punti di accesso ai servizi pubblici.

A livello nazionale, le richieste di rilascio e rinnovo presso gli uffici postali hanno superato quota 300mila; ad agosto 2026 è stato registrato il record mensile di 16.947 passaporti erogati.

Dopo Chieti, le richieste sono particolarmente elevate anche in alcune sedi di Pescara e Teramo. Oltre ad Alba Adriatica, superano le 300 domande gli uffici di Cepagatti, Penne, Sambuceto, Sant’Egidio alla Vibrata, Guardiagrele e Atessa.

Provincia di Chieti:  4mila passaporti erogati 
Alba Adriatica: 416 richieste, primato regionale
Ateleta | 46 domande, in un comune di poco più di mille abitanti 
Carapelle Calvisio e Montebello sul Sangro: Richieste presenti anche in comuni con meno di 100 residenti 

Il caso di Ateleta, definito il comune abruzzese più distante da una Questura, mostra bene il valore del servizio per le aree interne: anche in piccole comunità, la domanda di documenti e pratiche amministrative esiste ed è stata finalmente soddisfatta vicino a casa.

Il progetto riguarda 288 uffici postali abruzzesi, tutti situati in comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Sono già 275 le sedi ristrutturate secondo il nuovo modello, mentre i lavori proseguono nelle restanti 13, con conclusione attesa entro l’anno.

Oltre al passaporto, gli sportelli offrono 15 certificati anagrafici — tra cui nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia — e diversi servizi Inps, come cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”.

L’ammodernamento non riguarda soltanto i servizi amministrativi. Nei piccoli comuni abruzzesi sono stati attivati 145 nuovi ATM Postamat, che si aggiungono ai 136 già operativi, ampliando l’accesso ai servizi bancari e di pagamento.

Sono inoltre state allacciate 114 colonnine di ricarica in 72 comuni, per un totale di 228 prese utilizzabili 24 ore su 24. In altri 69 comuni sono state installate 122 colonnine che diventeranno operative dopo il completamento degli allacci alla rete elettrica.

In tutta Italia, Polis coinvolge 7mila comuni ed è finanziato con 800 milioni di euro dal piano complementare al PNRR e con circa 400 milioni di euro a carico di Poste Italiane. L’impatto stimato sul PIL supera il miliardo di euro entro il 2026.

Per l’Abruzzo, il bilancio è già concreto: uffici rinnovati, più sportelli per i documenti, maggiore accessibilità ai servizi finanziari e una rete di ricarica elettrica in espansione. Un modello che punta a contrastare la riduzione dei servizi nelle aree periferiche e a rafforzare la connessione tra piccole comunità e Pubblica Amministrazione.

 

Tags: Passaporto richiesta rinnovo ufficio postale abruzzo progetto polis Poste italiane Alba adriatica provincia chieti comuni Cepagatti

Vedi anche

A Pescara richiesto il Passaporto numero 100.000 in Italia
Società

A Pescara richiesto il Passaporto numero 100.000 in Italia

27 Set, 2025
Assalto Postamat. Aperto sportello extra in via Passolanciano
Attualità

Assalto Postamat. Aperto sportello extra in via Passolanciano

20 Mag, 2025
Passaporti: prima emissione o rinnovo in tutti gli uffici postali
Attualità

Passaporti: prima emissione o rinnovo in tutti gli uffici postali

10 Dic, 2024
Poste Italiane conferma il servizio postale universale
Economia

Poste Italiane conferma il servizio postale universale

02 Ott, 2024
Rilascio e rinnovo dei passaporti: da luglio in tutti gli uffici postali
Attualità

Rilascio e rinnovo dei passaporti: da luglio in tutti gli uffici postali

17 Mag, 2024
Segano grata dell’Ufficio Postale ma vengono messi in fuga dal direttore
Cronaca

Segano grata dell’Ufficio Postale ma vengono messi in fuga dal direttore

04 Ago, 2015
Bye, Bye Poste Italiane! La mappa delle chiusure per territorio
Attualità

Bye, Bye Poste Italiane! La mappa delle chiusure per territorio

11 Feb, 2015
Provincia di Chieti: Progetto per Vasto, “Noi non votiamo”
Politica

Provincia di Chieti: Progetto per Vasto, “Noi non votiamo”

08 Ott, 2014
Chiude l'ufficio di San Lorezo
Attualità

Chiude l'ufficio di San Lorezo

13 Lug, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661