Esordio con il botto: a Terni fa festa il Pescara

Il Pescara bagna l'esordio in campionato con una preziosa vittoria corsara. Nella prima giornata di campionato 2024/25 del girone B di Serie C il Delfino piega la Ternana, grande favorita alla vittoria finale del campionato: al 'Liberati di Terni finisce 2-1 per i biancoazzurri di Silvio Baldini.

Nel primo tempo il 4-3-3 di Baldini appare convincente riuscendo ad imbrigliare la manovra della formazione di Ignazio Abate; il Pescara trova il vantaggio ad una manciata di minuti dal termine della frazione su una sfortunata autorete dell'estremo difensore di casa Franchi (42°).

Fatica a costruire gioco anche nella ripresa la formazione di casa. I biancoazzurri vanno vicinissimi al raddoppio con un mancino di Tunjov che si perde do poco a lato. Al minuto 58' la Ternana chiede il secondo giallo per Squizzato, reo di un fallo duro su Damiani ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per la seconda ammonizione. Al quarto d'ora, alla prima vera manovra offensiva dei rossoverdi, arriva il pareggio: pallone dalla fascia destra, sponda di testa e conclusione di Carboni che però viene sporcata imparabilmente da Pierozzi e nulla da fare per Plizzari. I biancoazzurri però trovano il nuovo vantaggio subito dopo: Tunjov ispira Dagasso che con il sinistro realizza il definitivo 1-2.

Da lì alla fine del match, nonostante la pressione della Ternana, non succede più nulla: tre punti importanti per il Pescara che inizia con il piede migliore in Serie C contro la Ternana.

Ternana-Pescara 1-2

42° aut. Franchi (T), 15° st Carboni (T), 18° st Dagasso (P)

Ternana (4-4-2): Franchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Carboni (26 st Patanè), Aloi (26 st Corradini), Damiani (41 st Donnarumma), Cicerelli (1 st Caballero); Rovaglia (11 st Romeo), Ferrante. A disp.: Vitali, Novelli, Bellavigna, Biondini, Bogdan, Bonugli, De Boer. Allenatore: Abate.

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi (31 st Staver), Brosco, Pellacani, Crialese; Squizzato (15 st Lonardi), Dagasso, Tunojv; Bentivegna (26 st Meazzi), Vergani, Cangiano. A disp.: Saio, Mulè, Piga, Moruzzi, Giannini, De Marco, Saccomanni, Ferraris, Arena. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Carlo Rinaldi.

Assistenti: D’Ascanio e Starnini. Quarto ufficiale: Renzi.

Ammoniti: Casasola, Tito, Patanè (T) – Squizzato, Pellacani (P)

