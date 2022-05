Endurance: l'abruzzese Gagliardo primo degli italiani a Castelsagrat

Prova strepitosa di Lorenzo Gagliardo su Sedilesu. Il giovane cavaliere abruzzese si è piazzato al settimo posto in classifica generale a Castelsagrat, in Francia, per la ‘pre ride dei Fei Endurance Word Champion Ship for Young Riders e Junior 2023′. E’ stato il primo degli italiani in classifica, disputando una gara tecnica, gestita perfettamente dall’inizio alla fine. Una competizione che ha visto la partecipazione di 33 binomi provenienti da Brasile (il vincitore della manifestazione), Francia, Spagna ed Emirati Arabi Uniti. Seguiti attentamente dal commissario tecnico della nazionale azzurra Nando Torre e dal Team Vet Nicola Pilati,gli azzurri hanno condotto una gara impeccabile e sono riusciti a realizzare un’impresa che dimostra l’ottimo lavoro di squadra e l’eccellente preparazione dei cavalli.