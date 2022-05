Endurance: c'è anche un abruzzese tra i convocati nella rappresentativa azzurra

L'Abruzzo si tinge di azzurro con Lorenzo Gagliardo. Il cavaliere della Ruella Endurance Stables di Tornimparte è stato convocato nella rappresentativa italiana dal tecnico federale Nando Torre. Lorenzo, che vive a Spoltore, sarà l’unico abruzzese chiamato a rappresentare la nostra nazione il prossimo 26 maggio a Castelsagrat, in Francia, per la pre ride dei Fei Endurance Word Champion Ship for Young Riders e Junior 2023. Con lui il suo cavallo Sedilesu e, insieme ad altri quattro binomi, dovranno affrontare un percorso di 120 chilometri, complesso e tecnico, che si snoda intorno al borgo medioevale nella regione dell’occitania. Al suo fianco il suo papà, Massimiliano, rappresentate della Gagliardo Noleggio suo principale sponsor insieme a Serafino e Lidia della ‘Profumi di Mare Villa Raspa’. Insieme hanno visto crescere Lorenzo agonisticamente e lo hanno accompagnato in questo non semplice percorso. Nel team Italia ci saranno anche il referente del dipartimento Fise Endurance Massimo Nova e il team vet Nicola Pilati. Il binomio abruzzese sarà seguito per tutta la trasferta dal dott. Carlo Di Battista. Grande soddisfazione è stata espressa dal team Ruella Endurance che vede crescere i propri binomi, e con orgoglio sono al loro fianco in queste importanti trasferte. A noi non resta che augurare un grande in bocca al lupo a Lorenzo Gagliardo e il suo Sedilesu con la speranza che possano portare il più in alto possibile il nostro tricolore.