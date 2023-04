Endurance Equestre, l'abruzzese Gagliardo protagonista assoluto a Castellaneta

Il cavaliere abruzzese Lorenzo Gagliardo e il suo cavallo Maddui dominatori assoluti nelle gare di endurance equestre a Castellaneta Marina (Taranto). Immersi in un fantastico scenario naturalistico tra mare e terra, nella Riserva naturale Biodiversità dello Stato, nei giorni 22 e 23 aprile si sono svolte le gare nazionali ed internazionali di endurance Al Gawsit Endurance Cup 2023, 2° tappa Circuito FISE e Coppa Italia Giovanili Cavallo, Circuito Masaf di Endurance. Competizioni che hanno richiamato l’attenzione di tanti binomi importanti provenienti dall’Italia e dall’estero. L’evento è stato organizzato dalla Asd Apulia Endurance Center di Castellaneta Grotte, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Equestre Internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali italiano. E’ stato un fine settimana intenso che ha visto come mattatore assoluto della manifestazione il cavaliere spoltorese Lorenzo Gagliardo, del team Ruella Stables di Tornimparte nella categoria Cen. A 50 km, che, su un percorso tecnico e difficile, con il suo cavallo Maddui purosangue arabo di cinque anni, ha portato a casa quattro primi posti nelle classifiche Masaf, Anica, Fise e Coppa Italia. Un fine settimana indimenticabile per Gagliardo e il suo team e che ricorderanno a lungo queste giornate memorabili. Passione duro lavoro che ripagano con queste vittorie, intere giornate di allenamenti.