Endurance, è abruzzese il neo campione italiano Mipaaf

Due giorni di gare impegnative per la Ruella Endurance Stables di Tornimparte e per il cavaliere abruzzese Lorenzo Gagliardo neo campione italiano Mipaaf.

Questo fine settimana ad Arezzo, presso l’Equestrian Centre, si sono svolte la gare internazionali e nazionali di Endurance, una disciplina dura e di “resistenza “, sotto l’occhio vigile ed attento del comitato organizzativo Generali Endurance. Tantissimi i binomi provenienti da tutta Italia e dall’estero: erano oltre 150 ai nastri di partenza. Il binomio composto dal cavaliere Lorenzo Gagliardo e il cavallo Maddui conquistano il primo posto nella categoria debuttanti e best condition nella classifca FISE. A questo si aggiunge il titolo di campione italiano nella classifica Mipaaf, per il miglior cavallo italiano entro i quattro anni di età, e, per Lorenzo il riconoscimento come miglior allenatore, fantino e proprietario.

Soddisfazione immensa dunque per questo giovane cavaliere che con tanto impegno porta avanti la sua passione, seguito attentamente dal suo papà Massimiliano Gagliardo. Ricordiamo che Lorenzo Gagliardo è stabilmente nel giro azzurro ed ha rappresentato l’Italia nel pre-ride mondiale che si è disputato in Francia.

Bene anche il medico veterinario dott. Carlo Di Battista che, oltre che seguire Maddui, porta a casa un bel quinto posto nella categoria CEI 3 * in sella a Occhi di Ragazza.