Dopo Masci e Marsilio parla De Martinis: “Mi ricandido a Sindaco”

Come riportato dal quotidiano online IlMontesilvano.it il 2024 per i cittadini abruzzesi, sarà un anno particolare dal punto di vista elettorale, in quanto saranno chiamati a votare per il rinnovo dei Consigli Comunali di Pescara e Montesilvano, dell’assise della Regione Abruzzo, e perfino per il Parlamento europeo insieme a tutti gli altri italiani. Tornando nella nostra realtà cittadina, come ci aspettavamo in molti, alla fine, anche Ottavio De Martinis, dopo Carlo Masci e Marco Marsilio, ha annunciato di volersi ricandidare a Sindaco nelle prossime amministrative del 2024. Con tutte queste chiamate alle urne, le amministrative di Montesilvano, con l’autocandidatura di De Martinis, può essere considerata un test che travalica i confini comunali e che può fornire indicazioni sulle scelte della politica non solo locale. Una considerazione che appare evidente è che mentre non sarà semplice per Carlo Masci ottenere l’appoggio da tutto il centro destra (che per ora ha), dopo la bufera che si è abbattuta sul Comune a Pescara in seguito allo scandalo denominato “droga e mazzette”, potremmo giurare sul sostegno di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia a De Martinis. Allo stesso modo non è sicura la conferma della candidatura di Marsilio alla Regionein quanto la coalizione che lo ha sostenuto fin’ora potrebbe dirottarlo su un seggio a Bruxelles. E’ facile prevedere che Ottavio De Martinis, che nel 2019 è diventato Sindaco con oltre il 60% delle preferenze stracciando il PD ed il Movimento 5 Stelle, ha ottime possibilità di insediarsi di nuovo nel Palazzo di Città in piazza Diaz a Montesilvano forte delle iniziative intraprese dalla sua maggioranza, con i numerosi cantieri che hanno interessato scuole, piste ciclabili, il Borgo, alle iniziative del cartellone estivo e fin’anche alle iniziative nel sociale. Lo stesso Primo Cittadino, nell’intervista a Il Centro di Oggi, ha elencato tutti i successi conseguiti dalla sua Amministrazione, ricordando di avere intercettato ben “80 milioni di Euro del Pnrr. Il Sindaco chiede ai montesilvanesi di rinnovargli il mandato, anche perché, nonostante tutto quello che è stato realizzato fin’ora, molto resta ancora da fare fino al 2026 quando la città di Montesilvano confluirà insieme a quella di Pescara e Spoltore in una unica realtà urbanistica, la Nuova Pescara.