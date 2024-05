Montesilvano al voto con 167 candidati consiglieri

La ‘sfida’ elettorale tra Fabrizio D’Addazio e Ottavio De Martinis sembra partire, e sottolineiamo sembra, alla pari stando almeno al numero delle liste presentate e ufficiali per il voto di giugno. Sia il centrodestra che il centrosinistra ne hanno quattro mentre sembrava, fino all’altro ieri, che la coalizione a supporto del candidato sindaco uscente potesse contare anche sull’appoggio del partito “Noi Moderati” di Maurizio Lupi e Giovanni Toti. Tuttavia, scorrendo le liste depositate presso l’ufficio elettorale del Comune di Montesilvano, si può facilmente constatare che tutta questa parità non c’è. Infatti il centrodestra ha schierato 96 candidati mentre nel centrosinistra c’è ne sono soltanto 71 ovvero 25 nomi in meno. Ovviamente seguiremo l’evolversi di questa breve campagna elettorale che eleggerà l’ultimo consiglio comunale della città di Montesilvano prima della fusione nella Nuova Pescara.

I nomi dei candidati consiglieri presenti nelle liste

Forza Italia

Acciavatti Simona Agostinone Lara Albu Michaela Teodora Amicone Alice Antonelli Andrea Calvaresi Diana Caralla Ernestina Cilli Paolo De Marco Mauro Di Blasio Paolo Di Teodoro Pierluigi D’Ignazio Feliciano Falcone Carlandrea Festivo Nerone Giulio Margiotta Giovanni Natale Roberta Panichella Raffaele Pasquini Cristina Pompei Alessandro Rosa Roberto Scarsella Remo Silli Serena Vicentini Antinisca Zaccardi Monica

Fratelli d’Italia

Bellisari Maria Antonietta Comardi Deborah Raffaella Cordoma Pasquale detto “Lillo” Cozzi Walter Del Vinaccio Simona Di Clemente Manuela Di Felice Valentina Di Pasquale Francesco Di Stefano Gabriele Florio Luca Forconi Marco Aurelio Getulio Garramone Francesco Iodice Annamaria Liberatore Isabella Mene’ Giuseppe Palumbo Angelita Pettinella Cesare Piccirillo Nicola Puzone Erika Rossi Damina detta “Giorgia” Ruggero Lino detto “Lino” Silvetti Laura Trisi Fiammetta Verrigni Sabrina

Lega

1. Daniela BOTTONE

2. Alfredo CASTELLANOl

3. Enea D’ALONZO

4. Marino DE OVIDIIS

5. Ernesto DE VINCENTIIS

6. Valerio DELLA VOLPE

7. Corrado DI BATTISTA

8. Giuseppa DI GARBO

9. Margaret DI GIOVANNI,

10. Norma Rosa DI PENTIMA

11. Pamela DI VINCENZO

12. Catia Edith FALCHI,

13. Davide INNOCENTE

14. Milena INNOCENTI

15. Tamara LEONE

16. Simona MARTINO

17. Manuel MARZOLA

18. Paolo MICHETTI

19. Marianna MICOLUCCI

20. Loris NARDELLA

21. Aldo PRIMITERRA

22. Domenico SCIARRETTA

23. Antonio VENERUSO

24. Maria ZITO

Montesilvano Sceglie – De Marinis Sindaco

1. Adriano Tocco

2. Giuseppe Manganiello

3. Danilo Palumbo

4. Corinna Sandias

5. Paola Sardella

6. Vanessa Tiberi

7. Alberta Volpe

8. Patrizia Perilli

9. Simona Capozucco

10. Luca Ametta

11. Valerio Casmiri

12. Danilo Florindi

13. Anna Maria Gagliardi

14. Gian Luca Leonelli

15. Maurizio Di Francesco

16. Marianna Olivieri

17. Massimo Salvatore

18. Costanzo Pastore detto Costanzo

19. Francesco Tozzo detto Franco

20. Fabrizio Treccia

21. Antonio Giannetti

22. Milva Monticelli

23. Claide Onesti

24. Antonella Sammarco

Partito Democratico

Di Costanzo Romina; Girosante Stefano; Saccone Antonio; Carlucci Patrizia; Carnevale Carmela; Centorame Stefania; Cinapri Ingemar; Cutilli Fiorangelo; Danese Daniele; De Leonardis Fabiano; Di Marco Cinzia Di Memmo Eugenia; Forestieri Candeloro detto “Lori”; Gabriele Pietro; Maiale Nicola; Mastrogiacomo Alessia; Natale Manuela; Olivieri Anna; Terrenzi Fabio; Trovarelli Luciano; Vecchioni Michele; Verrigni Walter detto “Walter”.

Movimento 5 stelle:

Giovanni Bucci; Gabriele Straccini; Luca Verrocchio; Gianluca Vannozzi; Alberto D’Ilario Antonella Aceto; Giorgio De Ritis; Patrizia Calvi; Paride D’Alò; Olimpia Di Filippo; Pierluigi D’Angelo; Adria Gloriana Scarcella; Antonio D’Agostino; Anna Colaci; Enzo Melatti; Federica De Bernardinis.

Alleanza Verdi-Sinistra:

Emanuele Mancinelli; Giuseppe Rocco Di Giampietro detto “Giuseppe”; Pablo José Gabrielle Di Tillio; Anna Maria Carmela Spinelli; Patrizia Paratore; Giovanna Ciarrocchi; Isabella Micati; Roberto Ettorre Alessandro Tarquini; Armando Di Nunzio Enrico Di Ciano; Valentina Covitti; Matteo D’Alonzo; Marco Ciampoli; Giulia Mistichelli; Simone Piselli; Elda Sciullo.

Fabrizio D’Addazio sindaco: