‘Grandi manovre’ a Montesilvano. La Lega sceglie Aliano, De Martinis ‘salta’ in Forza Italia?

‘Grandi manovre’ a Montesilvano. A poche settimane dal voto il ha scaricato il sindaco della “terza citta” d’Abruzzo Ottavio De Martinis per puntare su Anthony Aliano, avvocato ed ex assessore comunale. Una situazione destinata a creare un terremoto nel centrodestra dato per favoritissimo alle elezioni del 8 e 9 giugno con De Martinis pronto all’approdo in Forza Italia sostenuto, si dice, dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dal governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, plenipotenziario di FdI.





Di seguito la nota stampa del segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, che annuncia la grande novita:

“Nel corso dell’ultima riunione del coordinamento provinciale della Lega di Pescara – spiega D’Eramo – è stato deliberato, all’unanimità, che il candidato sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali di Montesilvano sarà Anthony Aliano, amministratore di lungo corso”. “Montesilvano – prosegue il segretario regionale del Carroccio – rappresenta una città strategica nel percorso di buongoverno e delle vittorie del centrodestra in Abruzzo di questi ultimi anni. Lavoriamo quotidianamente per l’unità e la compattezza del centrodestra, valori condivisi da tutti i partiti che compongono la coalizione”, conclude D’Eramo.

Ora è chiaro che i candidati alle amministrative montesilvanese sono sicuramente tre: Fabrizio D’Addazio (PD), Anthony Aliano (Lega) e Ottavio De Martinis. Forse, non è esclusa nemmeno questa ipotesi, anche il Movimento 5 stelle presenterà una lista alternativa al Partito Democratico col quale non è stato ancora ufficializzato alcun accordo elettorale.