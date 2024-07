Il ‘rebus’ della nuova Giunta. Masci ‘tira dritto’ e convoca il Consiglio

Non è stato risolto il ‘nodo’ nuova Giunta di Pescara, un rebus al quale stanno lavorando Lorenzo Sospiri e Stefano Cardelli che tuttavia devono fare i conti anche con la Lega di Matteo Salvini, già sul ‘piede di guerra’ a Montesilvano. Le poltrone in ballo sono dieci (compresa la presidenza del Consiglio comunale e il ruolo di vice Sindaco) ma i politici da accontentare sono molti di più. Inoltre anche gli esclusi, coloro che non hanno ottenuto le preferenze necessarie per entrare nell’esecutivo di Carlo Masci, rivendicano l’importanza dei voti presi l’8 e il 9 giugno, dato che la vittoria al primo turno è arrivata per un migliaio di preferenze. Ma come sappiamo la politica è quell’arte di rendere possibile ciò che è impossibile. Dunque per il giorno 19 luglio, in occasione del primo consiglio comunale della nuova ‘consiliatura mascista’, il primo cittadino pescarese svelerà a tutti quale sarà la “soluzione” individuata per accontentare tutti. Se ciò non dovesse verificarsi, dato che ci troviamo dinanzi ad un breve periodo di potere prima del ritorno all’urna per la Nuova Pescara, non è inverosimile immaginare ‘colpi di scena’ e persino ‘colpi di testa’ dal più bramoso dei protagonisti della nostra politica.