Nuova stretta sugli ultras coinvolti nei disordini scoppiati l'8 maggio scorso al termine della partita Pescara-Spezia, gara il cui esito determinava la retrocessione della squadra abruzzese in serie C. Il Questore di Pescara ha emesso altri diciannove provvedimenti di D.A.Spo. nei confronti di altrettanti tifosi, di cui un minorenne, la maggior parte residenti nel pescarese e nel teramano.

Ricostruita la dinamica dei fatti: a pochi minuti dal termine della gara, in prossimità della recinzione esterna dello stadio, si radunava un nutrito gruppo di tifosi del Pescara, quantificabile in diverse centinaia di persone, che aveva abbandonato anzitempo la vicina Curva Nord, in acceso fermento per il risultato. La contestazione, inizialmente limitata a manifestazioni verbali di dissenso, degenerava presto in condotte violente da parte degli ultras, molti dei quali travisati da sciarpe e cappucci. I facinorosi iniziavano a bersagliare le forze di polizia schierate all'interno dell'area di sicurezza con lancio di fumogeni, petardi e altri artifizi pirotecnici, alcuni dei quali esplosi ad altezza d'uomo attraverso le grate della recinzione. Venivano inoltre lanciati mattoni, bottiglie, pietre, cartelli della segnaletica stradale precedentemente divelti, transenne e contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Gli oggetti colpivano diversi operatori di polizia, poi costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso, e nella stessa circostanza venivano colpiti e danneggiati numerosi veicoli in uso alla Polizia di Stato, parcheggiati nel piazzale dello stadio. La violenta azione dei facinorosi veniva interrotta solo quando, compattate le forze disponibili, i poliziotti oltrepassavano la recinzione in betafence per allontanare il gruppo dei soggetti più violenti. La calma definitiva tornava tuttavia soltanto dopo quasi due ore di "guerriglia urbana", durante le quali i reparti inquadrati, anche grazie a diverse cariche di alleggerimento, riuscivano a disperdere i gruppi più violenti.

Nell'immediatezza dei fatti venivano tratti in arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale due soggetti, tra cui un minorenne accusato di aver procurato lesioni a un poliziotto della Questura. Le attività della Digos di Pescara proseguivano senza soluzione di continuità, con l'acquisizione dei video girati dalla Polizia Scientifica e quelli delle telecamere di sorveglianza dello stadio, il cui attento esame consentiva, nella mattinata del 10 maggio, di trarre in arresto in modo differito altri quattro soggetti (di cui uno minorenne), ritenuti a vario titolo autori di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e travisamento in occasione di una partita di calcio.

Nei giorni a seguire le attività di indagine della locale Digos si concentravano sui filmati di quanto accaduto e, analizzando particolari dell'abbigliamento e caratteristiche somatiche dei facinorosi, la maggior parte dei quali travisati, si riuscivano a identificare altri venti partecipanti agli scontri, tra cui una donna e due infradiciottenni, tutti denunciati alle Procure della Repubblica competenti per reati quali resistenza a pubblico ufficiale, lancio o utilizzo di materiale pericoloso e travisamento. Uno dei denunciati veniva anche segnalato per l'inosservanza del DASPO precedentemente adottato e non ancora scaduto.

A seguito degli arresti operati dalla Digos nell'immediatezza dei fatti, veniva avviata attività di istruttoria amministrativa da parte della locale Divisione Anticrimine, al termine della quale, nei primi giorni di giugno, venivano emessi dal Questore di Pescara cinque provvedimenti di DASPO a carico di altrettanti supporters pescaresi (di cui 2 minorenni), con divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per cinque anni. Per tre di loro veniva disposto anche l'obbligo di presentazione a un Ufficio di Polizia per tre anni.

Successivamente, a conclusione della più complessa attività di indagine e previa acquisizione del relativo nulla osta dell'A.G. pescarese e di quella minorile, venivano vagliate le posizioni anche degli altri venti indagati, molti dei quali si erano resi protagonisti di più atti di violenza consecutivi, con lancio di oggetti contundenti recuperati da materiale di risulta e dalla sede stradale o di fumogeni e petardi scagliati a pioggia in direzione delle forze dell'ordine. A seguito di specifica attività della Divisione Anticrimine della Questura e valutate le singole responsabilità e il ruolo ricoperto da ciascuno nella partecipazione violenta agli scontri dell'8 maggio, il Questore di Pescara ha quindi emesso altri diciannove provvedimenti di D.A.Spo.

I DASPO, notificati nei giorni scorsi da personale della Divisione Anticrimine, prevedono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive da un minimo di tre anni a un massimo di dieci anni. A nove dei soggetti daspati, che avevano dato prova di spiccata aggressività e particolare inclinazione a comportamenti violenti o recidivi, in quanto già attinti in passato da provvedimenti di DASPO, è stata anche prescritta la presentazione presso un ufficio di polizia ad ogni incontro di calcio della compagine sportiva locale, al fine di contenere il rischio della reiterazione di analoghe condotte nel corso del campionato.