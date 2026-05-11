Frase del giorno

11 Mag, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Arrestati due ultras pescaresi per gli incidenti post gara

Arrestati due ultras pescaresi per gli incidenti post gara

Ma le indagini vanno avanti: la Digos della Questura sta visionando le immagini interne

Arrestati due ultras pescaresi per gli incidenti post gara

Due ultras pescaresi sono stati arrestati ieri in seguito agli incidenti scoppiati alla fine della partita con lo Spezia e che ha decretato la retrocessione dei biancazzurri in Serie C. Saranno interrogati lunedì mattina, nel frattempo si trovano nelle camere di sicurezza della questura, accusati anche di resistenza a pubblico ufficiale. Ma non è tutto. La Digos di Pescara sta visionando le telecamere di videosorveglianza per individuare altri protagonisti dei disordini che hanno provocato almeno una decina di agenti feriti, lanci di pietre, petardi, fumogeni e cassonetti contro le forze dell’ordine, oltre al danneggiamento di auto e mezzi della polizia. Addirittura un razzo pirotecnico sparato in zona stadio ha provocato anche un principio d’incendio sul balcone di un’abitazione, poi domato dai vigili del fuoco.

Durissimo il segretario del Sap di Pescara, Giampaolo Guerrieri, il quale ha espresso solidarietà agli agenti feriti e ha definito inadeguato il dispositivo messo in campo, riferendo di sei feriti tra gli agenti del Reparto Mobile di Senigallia e Roma e di altri quattro colleghi diretti in ospedale per accertamenti. Secondo Guerrieri, durante gli scontri sarebbero state lanciate 126 bombe carta dentro e fuori lo stadio, mentre la polizia avrebbe utilizzato 72 lacrimogeni per disperdere la tifoseria.

Tags: arrestati ultras Pescara scontri spezia

Vedi anche

Scontri ultras sull’A14 tra teramani e giuliesi. Cinque Daspo
Cronaca

Scontri ultras sull’A14 tra teramani e giuliesi. Cinque Daspo

19 Set, 2024
Batticuore all'Adriatico dove il Pescara batte 3-2 lo Spezia nella sfida salvezza
Sport

Batticuore all'Adriatico dove il Pescara batte 3-2 lo Spezia nella sfida salvezza

22 Apr, 2018
Arrestati 7 tifosi del Francavilla calcio con l'accusa di lancio di materiale pericoloso
Cronaca

Arrestati 7 tifosi del Francavilla calcio con l'accusa di lancio di materiale pericoloso

23 Ott, 2017
Lazio show all'Adriatico, Oddo pronto ai saluti? Scontri tra ultras in viale Pindaro
Sport

Lazio show all'Adriatico, Oddo pronto ai saluti? Scontri tra ultras in viale Pindaro

05 Feb, 2017
Incidenti post Giulianova-Avezzano. "Daspati" 13 ultras giallorossi
Cronaca

Incidenti post Giulianova-Avezzano. "Daspati" 13 ultras giallorossi

28 Gen, 2016
Scontri prima di Latina-Pescara. La Digos arresta sette ultras
Cronaca

Scontri prima di Latina-Pescara. La Digos arresta sette ultras

16 Feb, 2015
Gruppi di ultras all'assalto dei "nemici" anconetani: due Daspo
Cronaca

Gruppi di ultras all'assalto dei "nemici" anconetani: due Daspo

15 Mag, 2014
Arrestati due ultras vastesi per l'assalto al pullman dell'Avezzano
Cronaca

Arrestati due ultras vastesi per l'assalto al pullman dell'Avezzano

18 Feb, 2014
Daspo per 8 ultras teramani
Cronaca

Daspo per 8 ultras teramani

13 Giu, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661