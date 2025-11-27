Frase del giorno

27 Nov, 2025
"Daspo fuori contesto" per un ultrà del Diavolo

Un giovane teramano è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 1 Kg di hashish. La Questura decide per tenerlo lontano dal Bonolis

"Daspo fuori contesto" per un ultrà del Diavolo

Il Questore della Provincia di Teramo Dr. Pasquale Sorgonà, a seguito di istruttoria dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso un Daspo fuori contesto di due anni a carico di un giovane teramano, trovato in casa dai Carabinieri con circa 1 kg di droga, e frequentatore dello stadio Bonolis.

Nei giorni scorsi, infatti, i Carabinieri di Teramo hanno eseguito, a carico di alcuni giovani, un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di LAquila per la ricerca di sostanze stupefacenti, sequestrando una ingente quantità di hashish.

Il Daspo fuori contesto, introdotto ormai da alcuni anni, permette di allontanare dagli stadi e dagli impianti sportivi quei soggetti che commettono reati di particolare gravità, tra cui quelli per droga, anche se commessi al di fuori del contesto sportivo.

E un dato consolidato che il contesto aggregante delle curve possa talvolta facilitare la commissione di alcuni reati, e lallontanamento dagli stadi può essere utile anche in chiave rieducativa per chi ne è coinvolto, specie in casi come questo dove ad essere colpito dalla misura è un giovane.

 

 

