"Daspo fuori contesto" per un ultrà del Diavolo

Il Questore della Provincia di Teramo Dr. Pasquale Sorgonà, a seguito di istruttoria dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso un “Daspo fuori contesto” di due anni a carico di un giovane teramano, trovato in casa dai Carabinieri con circa 1 kg di droga, e frequentatore dello stadio “Bonolis”.

Nei giorni scorsi, infatti, i Carabinieri di Teramo hanno eseguito, a carico di alcuni giovani, un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila per la ricerca di sostanze stupefacenti, sequestrando una ingente quantità di hashish.

Il “Daspo fuori contesto”, introdotto ormai da alcuni anni, permette di allontanare dagli stadi e dagli impianti sportivi quei soggetti che commettono reati di particolare gravità, tra cui quelli per droga, anche se commessi al di fuori del contesto sportivo.

E’ un dato consolidato che il contesto “aggregante” delle curve possa talvolta facilitare la commissione di alcuni reati, e l’allontanamento dagli stadi può essere utile anche in chiave rieducativa per chi ne è coinvolto, specie in casi come questo dove ad essere colpito dalla misura è un giovane.