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Perquisizioni in 18 città dopo i disordini del 17 e 18 ottobre: la Polizia indaga su 100 persone

Blitz delle Digos all'alba: sequestrati dai dispositivi informatici alle armi, passamontagna, taniche di benzina e una balestra. Operazioni delegate dall'Autorità Giudiziaria e condotte anche d'inizia

Perquisizioni in 18 città dopo i disordini del 17 e 18 ottobre: la Polizia indaga su 100 persone

La Polizia di Stato è scesa in campo questa mattina con un'operazione su larga scala per fare luce sui gravi disordini che hanno segnato le manifestazioni del 17 e del 18 ottobre scorsi. Su delega dell'Autorità Giudiziaria e di iniziativa, gli agenti delle Digos hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari e personali a carico di circa 100 soggetti, di cui 51 minorenni, identificati come protagonisti dei tafferugli.

Le operazioni hanno interessato 18 città italiane: Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese e Verona.

Nel corso delle perquisizioni gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato un arsenale eterogeneo: telefoni cellulari, computer e altri dispositivi informatici, armi soft air, oggetti atti ad offendere, munizioni da guerra, armi da taglio, coltelli, manganelli telescopici, tirapugni, mazze, sfollagente, aste di alluminio e persino una balestra. Non mancavano i materiali utili a organizzare azioni violente: taniche di plastica contenenti benzina e indumenti per il travisamento, come passamontagna e scalda collo. Sono stati inoltre trovati capi rubati nei negozi nel corso delle recenti manifestazioni.

Gli accertamenti investigativi delle Digos sono tuttora in corso e puntano all'identificazione di ulteriori soggetti coinvolti in condotte illecite. L'operazione conferma la determinazione delle forze dell'ordine nel perseguire i responsabili dei disordini, con un'attenzione particolare al coinvolgimento di minorenni, che rappresentano oltre la metà delle persone sottoposte a perquisizione.

Tags: Polizia perquisizioni Disordini minorenni Arresti

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