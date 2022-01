De Martinis si tiene l’Urbanistica. Le deleghe alla nuova Giunta di Montesilvano

Dopo la nomina dei nuovi Assessori, Valentina Di Felice, Lino Ruggero e Francesco Di Pasquale il 10 dicembre scorso, Il Sindaco di Montesilvano ha finalmente assegnato le deleghe ai suoi nuovi Assessori, riservando per se la più impegnativa quella all'Urbanistica . Il Sindaco Ottavio De Martinis ha impiegato poco meno di un mese per decidersi sugli incarichi, o perchè oberato dai nuovi impegni di Presidente della Provincia di Pescara o più probabilmente perchè le trattative con i partiti che lo sostengono sono state lunghe ed estenuanti.

Nella sua "cabina di regia" Paolo Cilli oltre ad essere stato confermato Vicesindaco si occuperà di Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Igiene Urbana, Attuazione del Programma, Personale. Ad Alessandro Pompei sono andate le deleghe allo Sport ed Eventi Sportivi, Politiche ed Eventi Giovanili, Impiantistica Sportiva; Verde Pubblico, Politiche e Servizi Cimiteriali di Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Igiene Urbana, Attuazione del Programma, Personale Assessore: Sport ed Eventi Sportivi, Politiche ed Eventi Giovanili, Impiantistica Sportiva; Verde Pubblico, Politiche e Servizi Cimiteriali. Deborah R. Comardi si occuperà di Programmazione Obiettivi Strategici e Rapporti con Enti Comunali e Sovracomunali in ambito PNRR, Manutenzione e Servizi, Demanio, Informatizzazione, Progettazione Comunitaria, Rapporti con Enti Sovracomunali, Turismo, Manifestazioni ed Eventi. Barbara Di Giovanni si occuperà delle Politiche Sociali e Famiglia, Associazionismo, Pari Opportunità, Politiche di cooperazione internazionale e integrazione, Cultura, Identità e Territorio, Politiche della Terza Età, Asili Nido e Refezione Scolastica.

Ai tre nuovi Assessori (Lino Ruggero, Valentina Di Felice e Francesco Di Pasquale) sono stati assegnati importanti settori: a Lino Ruggero i Lavori Pubblici, Polizia Locale e Viabilità, Protezione Civile, Mobilità Sostenibile, Sviluppo Economico, Spazio Pubblico e Bene Comune. Valentina Di Felice ha ottenuto l'Assessorato al Bilancio e Finanze, Tributi, Contenzioso, Patrimonio e Valorizzazione dei Beni Comunali, Società Partecipate. Ed infine a Francesco Di Pasquale l'assessorato al Commercio e SUAP, Politiche Energetiche, Pubblica Illuminazione, Ambiente, Sanità, Servizi Anagrafici e Toponomastica.