Daspo di un anno per Jacopo Borra

E' stato notificato ieri il DASPO di un anno emesso dal Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, nei confronti di Jacopo Borra, giocatore di basket presso la società sportiva “Pallacanestro Ruvo di Puglia” per il comportamento tenuto a Roseto degli Abruzzi il22 maggio scorso.

Come si ricorderà, quel giorno, durante l’incontro di basket svoltosi al PalaMaggetti tra la Liofiilchem Roseto e la Pallacanestro Ruvo di Puglia, valevole per gara 3 dei playout di serie A2, il cestista si era reso responsabile di un episodio di violenza ai danni di un giocatore avversario, caduto a terra a seguito di un normale contatto di gioco, colpendolo con ripetuti pugni al volto che gli procuravano lesioni guaribili in dodici giorni.

L'accaduto, oltre che deprecabile dal punto di vista sportivo, aveva anche provocato fortissime contestazioni da parte della tifoseria locale, creando non poche turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica con difficoltà contenute dal personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico.

Con l'odierno provvedimento è stato fatto divieto al medesimo di accedere per un anno a tutti gli impianti sportivi nazionali ove si svolgono manifestazioni sportive di basket relative ai campionati di serie A – B – Dilettanti e tutte le restanti categorie, comprese le amichevoli e le partite disputate dalla Nazionale.