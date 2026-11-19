Mentre in Abruzzo la terra frana, i ponti crollano e i porti si chiudono per inagibilità, la Regione continua a elargire contributi per padel, majorettes e studi sull'orso africano. È l'accusa dell'On. D'Alfonso, che denuncia senza mezzi termini il sistema delle "mance di fine anno" messo in atto dalla Giunta Marsilio: 8 milioni di euro di regalie, distribuite puntualmente come da copione, a cui si aggiungono altri 274.662,45 euro destinati ai Comuni attraverso un click day lanciato ieri per la giornata odierna.

"Una cifra tanto onerosa da far arrossire e imbarazzare anche l'amministratore più spudorato del nazionalismo filotrumpiano, ma non la giunta Marsilio, né un solo componente di una maggioranza che pensa di raccattare voti elargendo prebende e regalie", attacca D'Alfonso, che non risparmia critiche neppure sulle modalità di assegnazione dei fondi ai Comuni: fino a 25mila euro ciascuno, senza criteri di qualità progettuale, ma solo in base all'ordine di arrivo. "Una procedura che premia, evidentemente, l'amichettismo della politica e la spilletta di partito appuntata al petto anziché il bisogno del territorio".

Secondo l'esponente politico, dopo lo schiaffo elettorale ricevuto a Chieti la maggioranza ha aperto "la campagna dei saldi di fine stagione: dilapidiamo tutti i tesoretti ancora disponibili in cassa, rastrellando economie a destra e manca, a spese di tutti gli abruzzesi, a vantaggio di quelle amministrazioni facenti parte di una sorta di cerchio magico, i cui nomi verranno fuori tra qualche giorno, vedendo l'ordine di arrivo delle candidature alla nuova lotteria".

D'Alfonso precisa di non voler attaccare i beneficiari delle singole elargizioni: "Io non me la prendo con i nonni vigili di Roseto ai quali andranno 4mila euro, né con i 10mila euro destinati alla benemerita Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa di Bomba, né tantomeno con i 5mila euro per la Social Dance ODV Ets di Avezzano, e potrei continuare citando 30 pagine di mancette. Chi ha chiesto quelle somme ha un bisogno, ha una necessità e anche pochi spiccioli elemosinati fanno comodo". Il problema, sottolinea, è un altro: "Con 3mila euro non si gestisce un'area archeologica e un Museo a Montenerodomo, con 1.500 euro non ci fai manutenzione al campanile della parrocchia di Ripa, e allora forse c'erano dei criteri di rilevanza da stabilire a monte e rendere trasparenti per elargire quei fondi improvvisamente disponibili in cassa. Fermo restando che prima di erogare 5mila euro a questo o quel circolo tennis, andavano riparate le frane d'Abruzzo".

Il nodo, per D'Alfonso, è di natura politica e istituzionale: "Se è vero che la Regione Abruzzo gode di autonomia economico-finanziaria, credo che un limite di opportunità sia necessario, oltre che urgente, e si chiama decoro amministrativo. La Regione dovrebbe essere il luogo in cui si stabiliscono priorità, si programmano interventi e si affrontano le emergenze. Oggi è uno sportello delle concessioni per pochi, dove si distribuiscono contributi senza una visione complessiva, senza una scala di priorità e senza una valutazione trasparente dell'interesse pubblico".

Da qui la richiesta di un ravvedimento operoso: "Pubblicato ieri l'avviso, sia posposto a mercoledì prossimo l'avvio della presentazione delle domande di candidatura, si conceda una settimana di tempo, ovvero parità di trattamento ed equità di accesso, con una procedura trasparente, a tutti i Comuni". In caso contrario, l'esponente annuncia che verrà verificato "progetto per progetto i dettagli qualitativi delle proposte da finanziarie, perché è evidente che l'installazione di una cartellonistica turistica non può essere prioritaria rispetto al ripristino di un sentiero danneggiato dal

L'affondo finale è sulle priorità tradite: "Questa non è programmazione, è propaganda finanziata con i soldi dei contribuenti. Non è una politica di sviluppo, è una politica di distribuzione del consenso. E soprattutto non è il modo in cui si governa una regione che avrebbe bisogno di ben altre priorità. Gli abruzzesi non chiedono spettacoli, medaglie o inaugurazioni di circostanza. Chiedono sicurezza, lavoro, infrastrutture efficienti e una Regione capace di intervenire dove c'è davvero bisogno. Il resto è soltanto una costosa rappresentazione politica, il cui conto, come sempre, viene presentato ai cittadini".

D'Alfonso annuncia infine che richiamerà "l'attenzione del Governo su quanto sta accadendo in Abruzzo" e che verrà chiesto conto "dell'elenco dei Comuni che oggi alle 12 in punto avranno cliccato sul sito della Regione con progetti e richieste di finanziamento già pronti per accedere al tesoretto di 274mila euro, esaurendo in poche ore il budget disponibile: basterà leggere i nomi dei primi 10 sindaci per conoscere la reale destinazione anche di quelle risorse".