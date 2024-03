Regione: oggi la proclamazione dopo Pasqua l’annuncio della Giunta

Con una email inviata nel pomeriggio di ieri la comunicazione ufficiale nella quale si rende noto che “le operazioni elettorali dell’ufficio centrale regionale avranno inizio nella giornata di domani (oggi ndr), 26 marzo 2024, alle 9.30 nella biblioteca della Corte d’Appello dell’Aquila. I designati (dai partiti, ndr) potranno, se lo desiderano, assistere alle operazioni”. Sono 29 i consiglieri eletti, 17 per la Maggioranza, 12 per l’opposizione, oltre, ovviamente, al Presidente rieletto Marco Marsilio e al suo contendente Luciano D’Amico, dall’esito della tornata dello scorso 10 marzo.

Non si prevedono particolari sorprese, in assenza di particolari differenze tra l’esito delle urne e le verifiche eseguite dalle commissioni provinciali. Già in serata, se non al massimo domani mattina, dovrebbe giungere la notifica del verbale che andrà ufficialmente a definire il quadro del nuovo Consiglio Regionale che da qui ai prossimi 5 anni dovrà animare l’attività politica ed amministrativa della nostra Regione.

Da quanto si è appreso dopo Pasqua verrà nominata la nuova giunta che guiderà le scelte politico amministrative dal Palazzo dell’Emiciclo.