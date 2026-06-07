Incidente cantiere Aca a Francavilla: due operai feriti

La Fillea CGIL Chieti-Pescara esprime profonda vicinanza e solidarietà ai due lavoratori rimasti coinvolti nel grave incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri nel cantiere ACA di via Nazionale Adriatica Nord, a Francavilla al Mare. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, durante le operazioni di getto del calcestruzzo si è verificato un incidente che ha provocato il ferimento di due operai dipendenti di un'impresa della provincia di Chieti impegnata nei lavori. Uno dei lavoratori, un operaio di 58 anni residente a Lanciano, versa in gravi condizioni ed è ricoverato presso l'ospedale di Pescara.



Come Fillea CGIL Chieti-Pescara, in attesa che le indagini in corso chiariscano con precisione la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità, siamo ancora una volta costretti a denunciare come il tema della sicurezza continui a presentarsi con drammatica urgenza nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri. La sicurezza non può essere considerata un adempimento formale né essere subordinata alle esigenze produttive, ai tempi di realizzazione delle opere o alle logiche del massimo ribasso. Sicurezza e prevenzione richiedono in generale investimenti, controlli, formazione e manutenzione delle attrezzature e un'organizzazione del lavoro capace di mettere realmente al centro la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo principio assume un valore ancora più rilevante nei lavori pubblici e nelle opere finanziate con risorse straordinarie. Per la Fillea CGIL è inoltre fondamentale riaffermare il principio della responsabilità lungo tutta la filiera degli appalti e dei subappalti.



Dichiara Marco Ranieri, Segretario Generale Fillea CGIL Chieti-Pescara: «Esprimiamo la nostra vicinanza ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, con un pensiero particolare all'operaio ricoverato in gravi condizioni, ci auguriamo che possa superare questo momento drammatico e che gli accertamenti in corso consentano di fare piena luce sull'accaduto. Ma ogni volta che un lavoratore entra in ospedale a causa di un incidente sul lavoro dobbiamo interrogarci sul modello di organizzazione dei cantieri che stiamo costruendo. Le opere pubbliche, a maggior ragione quelle finanziate con risorse straordinarie come quelle del PNRR, devono rappresentare un esempio di qualità del lavoro, sicurezza e responsabilità lungo tutta la filiera degli appalti. Su questi aspetti non possono esserci deroghe,

scorciatoie o zone grigie.»



La Fillea CGIL seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda e gli esiti degli accertamenti delle autorità competenti.