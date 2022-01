Covid-19, trovati i primi 459 positivi con lo screening scolastico

Si è conclusa con l’identificazione di 459 positivi la giornata di screening scolastico che ieri ha coinvolto 39 comuni. Sono stati eseguiti

16.673 tamponi antigenici.



Nella giornata di oggi, 9 gennaio, l’attività prosegue in numerosi altri centri, di seguito elencati:



Atessa e Perano in forma associata, Bucchianico, Carpineto Sinello, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Castel Frentano, Celenza

sul Trigno, Chieti, Cupello, Fara San Martino, Fossacesia, Francavilla al mare, Fresangrandinaria, Gessopalena, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei

Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Roccamontepiano e Pretoro in forma associata, Roccascalegna, San Salvo, Scerni e in

forma associata Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina, Torrebruna.



Resta garantita la possibilità di accedere allo screening per gli alunni e personale scolastico residenti in comuni nei quali non è prevista

l’attività di testing, e che possono recarsi nel paese più vicino nel quale è in svolgimento nella giornata odierna.



Nell’elenco che segue i numeri dei singoli Comuni.





Screening scolastico data 8/1/22



SEDE N° test effettuati N° positivi



Altino 595 80



Ari 33

0



Arielli 135

1



Atessa 501 7



Bomba 18 1



Canosa Sannita 240 38



Carunchio 71 2



Casoli 435 10



Chieti 1.457 47



Civitella Messer R. 134 3



Fara Filiorum Petri 131 3



Fossacesia 52 1



Francavilla al Mare 692 11



Fresagrandinaria 99 4



Frisa 169

6



Giuliano Teatino 7 1



Guardiagrele 679 7



Lanciano 1599 22



Liscia 177

5



Miglianico 1011 13



Monteodorisio 207 8



Mozzagrogna 342 11



Orsogna 125 4



Ortona 601 10



Palena 229

5



Palmoli 87

1



Pizzoferrato 98 11



Quadri 256 15



Rapino 95

3



Ripa teatina 233 5



S.'Eusanio del S. 170 4



S.Giovanni T. 323 6



San Salvo 1.701 26



S. Maria Imb. 378 4



Tollo 106

0



Tornareccio 105 1



Torrevecchia T. 430 1



Torricella P. 143

0



Vasto 2.745 82





*Totale 16.673 459*