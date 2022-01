Tre giorni di screening per la popolazione scolastica pescarese

Ufficializzate le date degli screening sull'intera popolazione scolastica pescarese prima del rientro sui banchi. Test, non obbligatori, che saranno effettuati nell'arco di tre giorni, da sabato 8 a lunedì 11 gennaio 2022.

Nella palestra della Scuola Media 'Ugo Foscolo' in via Einaudi 1.

Sabato 8 gennaio 2022, dalle 9 alle 13 gli alunni delle scuole primarie dei Comprensivi 1-4-6; nel pomeriggio (15-18) gli alunni delle scuole secondarie dei comprensivi 1-4-6.

Domenica 9 gennaio 2022. Dalle 9 alle 13 gli alunni delle scuole primarie degli istituti comprensivi 2 e 7; dalle 15 alle 18 gli alunni delle scuole secondarie dei comprensivi 2 e 7.

Per gli Istituti Comprensivi 3-5-8-9-10 e paritarie invece gli screening si terranno nella palestra della Scuola Media 'Gabriele Rossettiì in via Raffaello Sanzio 181 così distribuiti.ù

Sabato 8 gennaio 2022 dalle 9 alle 13 gli alunni delle scuole primarie dei comprensivi 5, 10 e paritarie. Dalle 15 alle 18 gli alunni delle scuole secondarie dei comprensivi 5 e10 e paritarie.

Domenica 9 gennaio 2022: dalle 9 alle 13 gli alunni delle scuole primarie dei comprensivi 3-8-9, dalle 15 alle 18 gli alunni delle scuole secondarie dei comprensivi 3-8-9.

Gli screening negli istituti superiori invece si terranno nella palestra del Liceo Scientifico Statale 'Galileo Galilei' (via Balilla 34) con il seguente scaglionamento.

Lunedì 10 gennaio 2022: dalle 9 alle 13 gli alunni delle seguenti scuole:

Liceo Scientifico 'Galileo Galilei'

️Istituto Tecnico 'Tito Acerbo'

️Liceo Statale 'Guglielmo Marconi'

️Istituto Statale 'Misticoni-Bellisario'

Istituto Professionale 'Di Marzio-Michetti'

Nel pomeriggio dalle 15 alle 18 gli alunni delle scuole:

ITIS 'Alessandro Volta'

Liceo Classico 'G. D’Annunzio'

Liceo Scientifico 'Leonardo Da Vinci'

IPSSA 'De Cecco'

ITC 'G. Manthoné'