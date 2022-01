Iniziato lo screening sulla popolazione scolastica a Pescara. Le operazioni hanno preso il via alle ore 9 e si stanno svolgendo nella palestra del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara. I primi a sottoporsi a tampone proprio gli studenti del liceo di via Balilla, che già da un'ora prima dell'inizio delle operazioni si erano messi diligentemente in attesa del proprio turno. Fonti scolastiche riferiscono di un'adesione massiccia. Sul posto sono presenti gli uomini della protezione civile e della Polizia municipale di Pescara. A sovrintendere le operazioni la ASL pescarese e il dirigente scolastico Carlo Cappello.