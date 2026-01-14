Costantini: "Con 472 voti andiamo al ballottaggio"

Il candidato sindaco per Pescara Carlo Costantini ha riunito la squadra, questa mattina, in Comune per una conferenza stampa a commento della sentenza del Consiglio di Stato e per caricare la squadra a supporto del centrosinistra in vista del voto che riguarderà un base elettorale di 14mila pescaresi (ventitré sezioni su centottanta). Alla domanda 'clou' "Quanti voti servono per andare al ballottaggio" la risposta è stata la seguente: "Con 472 voti andiamo al ballottaggio". Costantini ha rivendicato gli evidenti errori commessi nelle operazioni elettorali del 2024, escludendo però la 'regia' di qualcuno. Ora ci saranno due mesi di campagna elettorale durante la quale il centrosinistra, spera, di poter rovesciare il tavolo e mandare di nuovo tutt'a la città al voto, forse l'ultimo prima della fusione nella nuova Pescara.