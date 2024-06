Amministrative “pescaresi” verso il ballottaggio

Se le proiezioni di Noto dovessero trovare conferma, considerato anche un sensibile margine di errore, le elezioni amministrative pescaresi verranno decise nel secondo turno elettorale di ballottaggio. Perche, da quanto abbiamo appreso, il sindaco uscente Carlo Masci e’ collocato all’interno della forbice 47,5-51,5%, mentre lo ‘sfidante’ Carlo Costantini tra il 34-38%. Ragion per cui risulteranno decisivi i voti sia di Domenico Pettinari (9-11%) che quelli ottenuti dalla lista con a capo Gianluca Fusilli (3,5-5,5%). Ma non è detto che queste ‘alleanze’ strategiche possano bastare e soprattutto convincere i pescaresi, chiamati di nuovo alle urne tra 15 giorni, per affidare la guida del capoluogo Adriatico, la città più grande d’Abruzzo, a questo campo ‘allargatissimo’. Ovviamente parliamo di ipotesi, perché gli scrutini cominceranno domani dalle ore 14:00.

Nel frattempo si registrano le dichiarazioni di Masci:

“Ringrazio l'istituto demoscopico Noto per il lavoro svolto per questo Exit Poll e ringrazio anche tutti i pescaresi che hanno partecipato, all'esterno dei seggi, ripetendo il proprio voto. In questo momento mi limito a prendere atto del risultato del sondaggio e resto in attesa insieme alla mia famiglia e ai miei amici, con grande serenità, dello scrutinio delle schede, che si terrà nella giornata di domani.

Auguro buon lavoro a tutti coloro che sono impegnati nei seggi, dai presidenti agli scrutatori, passando per le forze dell'ordine e i rappresentanti di lista, e anche agli operatori dell'informazione per questa maratona.

A urne chiuse mi sento di dire che è stata una campagna elettorale piena di grandi soddisfazioni, per il bellissimo rapporto quotidiano con i cittadini, per la spinta che mi hanno dato giorno per giorno ad andare avanti nel lavoro di questi cinque anni e li saluto tutti, uno ad uno, ringraziandoli”.