La scelta di ospitare alla biblioteca comunale “Marilia Bonincontro” un corso base di lingua e cultura araba è diventata oggetto di una presa di posizione politica. La consigliera comunale della Lega, Anna Lisa Bucci, contesta la priorità dell’iniziativa e annuncia che presenterà in Consiglio comunale una mozione per riorientare l’offerta formativa della struttura verso corsi gratuiti di italiano destinati ai cittadini stranieri residenti a Chieti.

Il corso, affidato a Elena Scarfiello e aperto a tutti senza requisiti di conoscenze preliminari, è articolato in tre incontri, previsti il 21 e il 28 novembre e il 12 dicembre, presso la biblioteca gestita dalla partecipata Chieti Solidale. L’iniziativa si propone di avvicinare i partecipanti alla lingua, alla scrittura e alle tradizioni del mondo arabo.

“Apprendo che alla biblioteca comunale Bonincontro di Chieti è stato organizzato un corso base di lingua e cultura araba. Non ho nulla contro la conoscenza delle lingue e delle culture del mondo. Chieti è una città aperta, con una storia millenaria, e la curiosità culturale è un valore”, dichiara Bucci. “Ma come amministratore pubblico ho il dovere di chiedermi: è questa la priorità, oggi, per una biblioteca comunale finanziata con soldi dei cittadini teatini? La risposta, per me, è no.”

Per la consigliera, la questione non riguarda il valore dell’arabo o della formazione culturale in sé, ma l’uso delle risorse pubbliche e le esigenze concrete del territorio. “La vera emergenza di integrazione sul nostro territorio non è che i teatini non parlino l’arabo. È che tanti cittadini stranieri che vivono, lavorano e mandano i figli a scuola a Chieti faticano ancora a parlare, leggere e scrivere in italiano”, aggiunge.

Bucci sostiene che la conoscenza dell’italiano sia il presupposto per un’inclusione effettiva: dall’accesso al lavoro alla comunicazione con i servizi pubblici, dal supporto ai figli nello studio alla comprensione delle regole di convivenza. “Senza italiano non c’è integrazione vera. Non c’è possibilità di trovare un lavoro migliore, di aiutare i figli nei compiti, di capire una comunicazione del Comune, di andare dal medico, di compilare un modulo, di rispettare fino in fondo regole e doveri che valgono per tutti”, afferma.

“L’italiano non è un ostacolo, è la chiave per sentirsi parte della comunità”, conclude la consigliera, secondo cui la biblioteca dovrebbe essere anzitutto “un luogo di inclusione”, nel quale chi arriva da fuori possa conoscere la lingua, la Costituzione e le regole della vita civile.