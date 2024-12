Alla “d’Annunzio” ripartono i Corsi di Lingue straniere

Ripartono i Corsi di lingue straniere organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, diretto dalla professoressa Tania Zulli. I corsi si terranno on-line sulla piattaforma “Microsoft Teams” nel periodo gennaio-aprile 2025, con inizio il 16 gennaio. Il CLA offre la possibilità di seguire corsi di Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Serbo-Croato, Arabo, Russo, Cinese, con prezzo ridotto riservato a studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo della “d’Annunzio”, al personale amministrativo delle ASL, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. I corsi con prezzo ridotto sono aperti anche agli studenti e ai docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado presenti nel comprensorio di Chieti e Pescara. È possibile, inoltre, richiedere convenzioni specifiche per gruppi numerosi. Per i corsi è previsto il rilascio di un Attestato del Centro Linguistico di Ateneo. Contestualmente, ripartono i corsi per la preparazione alle Certificazioni linguistiche: Inglese (Certificazioni Cambridge e ESOL); Francese (Certificazione Alliance Francaise); Spagnolo (Certificazione Cervantes); Italiano (Certificazione CILS). I nuovi corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche, in partenza a gennaio 2025, sono aperti a tutti coloro che desiderano migliorare le proprie abilità linguistiche, indipendentemente dal livello di partenza.

“Le competenze linguistiche - spiega la professoressa Tania Zulli, Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo della “d’Annunzio” (CLA) - sono ormai imprescindibili per chi si affaccia al mondo del lavoro e per chi desidera ampliare i propri orizzonti personali e professionali. In un contesto globale sempre più competitivo, le certificazioni linguistiche rappresentano uno strumento fondamentale per distinguersi e accedere a nuove opportunità. Il Centro Linguistico di Ateneo, impegnato nella diffusione del plurilinguismo e nella promozione dell’eccellenza linguistica, - sottolinea la professoressa Zulli - offre una vasta gamma di corsi specialistici e di preparazione agli esami di certificazione internazionale. Tutti i corsi seguono le linee guida del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), garantendo un approccio didattico standardizzato e riconosciuto a livello internazionale. Grazie alla consolidata collaborazione con i principali enti certificatori accreditati, le certificazioni linguistiche ottenibili presso il Centro Linguistico di Ateneo sono riconosciute dal MIUR e a livello internazionale, costituendo un valore aggiunto spendibile per i concorsi pubblici, il mondo accademico, e più in generale per il settore pubblico-privato. Investire nelle competenze linguistiche - conclude la professoressa Tania Zulli - significa investire nel proprio futuro”.