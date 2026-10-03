Frase del giorno

03 Ott, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Controlli in centro, sei Daspo urbani e due denunce

Controlli in centro, sei Daspo urbani e due denunce

La Polizia locale sanziona e allontana sei persone nel parcheggio davanti al Bingo. In piazza Martiri Pennesi allontanato un 35enne molesto

Controlli in centro, sei Daspo urbani e due denunce

Sei Daspo urbani e due denunce. È il bilancio dei controlli effettuati tra ieri pomeriggio e questa mattina dalla Polizia locale di Pescara, guidata dal comandante Danilo Palestini, per contrastare fenomeni di degrado in città e in particolare nell’area centrale, dove l’attività delle pattuglie è quotidiana.

Ieri, nel parcheggio situato di fronte al Bingo, gli agenti hanno controllato cinque persone – quattro uomini e una donna, tutti stranieri, di età compresa tra 30 e 55 anni – intenti a bivaccare nell’area di sosta. Uno di loro, che non aveva con sé un documento di identità, è stato accompagnato in Questura per essere identificato e per accertare l’eventuale presenza di provvedimenti a suo carico. Due, invece, essendo rispettivamente gravati da foglio di via obbligatorio e da divieto di dimora nel comune di Pescara, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica. L’intervento nel parcheggio del Bingo è stato eseguito con il supporto della squadra Volante della polizia di Stato, intervenuta su richiesta della Polizia locale per il trasferimento in Questura dell’uomo da sottoporre a ulteriori accertamenti. Oltre al Daspo urbano, per i cinque che bivaccavano è scattata anche la sanzione.

Questa mattina, nell’ambito dei controlli quotidiani avviati da alcune settimane nell’area centrale della città, la Polizia locale ha identificato un uomo di origine straniera di 35 anni. L’attenzione degli agenti è stata richiamata dal comportamento dell’uomo, che risultava molesto nei confronti dei pedoni, in piazza Martiri Pennesi. Anche per lui è scattata la sanzione con il provvedimento di allontanamento dall’area, con l’accompagnamento in Questura per l’identificazione.

Tags: Bingo Parcheggio Polizia Piazza dei martiri pennesi Pescara Degrado Daspo

Vedi anche

Daspo Urbano per tre stranieri e un italiano
Cronaca

Daspo Urbano per tre stranieri e un italiano

29 Giu, 2026
Daspo Urbano "day" a Pescara: 20 persone sanzionate
Cronaca

Daspo Urbano "day" a Pescara: 20 persone sanzionate

27 Giu, 2026
Riapre (in parte) il parcheggio di Piazza Alessandrini
Attualità

Riapre (in parte) il parcheggio di Piazza Alessandrini

08 Gen, 2025
Movida violenta a Pescara: emessi otto 'Daspo Willy'
Cronaca

Movida violenta a Pescara: emessi otto 'Daspo Willy'

22 Apr, 2023
Pescara: sequestrati oltre 1,5 Kg. di cocaina e hashish. Chiusa anche la Sala Bingo
Cronaca

Pescara: sequestrati oltre 1,5 Kg. di cocaina e hashish. Chiusa anche la Sala Bingo

01 Lug, 2016
Blitz anti-degrado nelle stazioni di Pescara e Giulianova
Cronaca

Blitz anti-degrado nelle stazioni di Pescara e Giulianova

28 Apr, 2015
Latitante arrestato davanti al Bingo: deve scontare ad otto anni per spaccio
Cronaca

Latitante arrestato davanti al Bingo: deve scontare ad otto anni per spaccio

17 Gen, 2015
Studenti Erasmus "sballoni" denunciati per furto di gazebo
Cronaca

Studenti Erasmus "sballoni" denunciati per furto di gazebo

27 Set, 2014
Il Bingo dilaga in Italia: dai film alla realtà
Life Style

Il Bingo dilaga in Italia: dai film alla realtà

12 Nov, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661