Controlli in centro, sei Daspo urbani e due denunce

Sei Daspo urbani e due denunce. È il bilancio dei controlli effettuati tra ieri pomeriggio e questa mattina dalla Polizia locale di Pescara, guidata dal comandante Danilo Palestini, per contrastare fenomeni di degrado in città e in particolare nell’area centrale, dove l’attività delle pattuglie è quotidiana.

Ieri, nel parcheggio situato di fronte al Bingo, gli agenti hanno controllato cinque persone – quattro uomini e una donna, tutti stranieri, di età compresa tra 30 e 55 anni – intenti a bivaccare nell’area di sosta. Uno di loro, che non aveva con sé un documento di identità, è stato accompagnato in Questura per essere identificato e per accertare l’eventuale presenza di provvedimenti a suo carico. Due, invece, essendo rispettivamente gravati da foglio di via obbligatorio e da divieto di dimora nel comune di Pescara, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica. L’intervento nel parcheggio del Bingo è stato eseguito con il supporto della squadra Volante della polizia di Stato, intervenuta su richiesta della Polizia locale per il trasferimento in Questura dell’uomo da sottoporre a ulteriori accertamenti. Oltre al Daspo urbano, per i cinque che bivaccavano è scattata anche la sanzione.

Questa mattina, nell’ambito dei controlli quotidiani avviati da alcune settimane nell’area centrale della città, la Polizia locale ha identificato un uomo di origine straniera di 35 anni. L’attenzione degli agenti è stata richiamata dal comportamento dell’uomo, che risultava molesto nei confronti dei pedoni, in piazza Martiri Pennesi. Anche per lui è scattata la sanzione con il provvedimento di allontanamento dall’area, con l’accompagnamento in Questura per l’identificazione.