Continua la 'linea dura' contro il degrado
Il sindaco di Pescara ha emanato un'ordinanza che vieta il consumo di alcolici in diverse zone della città di Pescara. I dettagli nell'Articolo
Il sindaco di Pescara Carlo Masci prosegue nella 'linea dura' per tentare di mantenere ordine e decoro nel capoluogo adriatico. Stavolta si tratta di un divieto di consumo per bevande alcoliche dalle ore 17:00 fino alle ore 6:00 ed in alcuni punti specifici di Pescara. Pena, sanzioni severe per i trasgressori.
Ecco le zone in cui vige l'ordinanza:
- Piazza Spirito Santo;
- Piazza Alessandrini;
- Area di risulta (area automatizzata);
- Area di risulta Terminal;
- Area di risulta (Fronte Bingo);
- Parcheggio Ex Enaip;
- Parcheggio Via Ostuni;
- Parcheggio Via Bologna (area Inps);
- Parcheggio Via Barbella;
- Parcheggio Viale Pepe;
- Zona Madonnina;
- Via Italica – Via Arnaldo da Brescia – Via Giustino de Cecco – Via Misticoni;
- Via Avezzano – Via Bologna – Via R. Paolucci;
- Lungomare Nord e Lungomare Sud;
- nonché tutti i parcheggi e i parchi pubblici presenti sul territorio comunale.