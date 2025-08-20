Frase del giorno

20 Ago, 2025
Continua la 'linea dura' contro il degrado

Il sindaco di Pescara ha emanato un'ordinanza che vieta il consumo di alcolici in diverse zone della città di Pescara. I dettagli nell'Articolo

Continua la 'linea dura' contro il degrado

Il sindaco di Pescara Carlo Masci prosegue nella 'linea dura' per tentare di mantenere ordine e decoro nel capoluogo adriatico. Stavolta si tratta di un divieto di consumo per bevande alcoliche dalle ore 17:00 fino alle ore 6:00 ed in alcuni punti specifici di Pescara. Pena, sanzioni severe per i trasgressori. 

Ecco le zone in cui vige l'ordinanza:

- Piazza Spirito Santo;

- Piazza Alessandrini;

- Area di risulta (area automatizzata);

- Area di risulta Terminal;

- Area di risulta (Fronte Bingo);

- Parcheggio Ex Enaip;

- Parcheggio Via Ostuni;

- Parcheggio Via Bologna (area Inps);

- Parcheggio Via Barbella;

- Parcheggio Viale Pepe;

- Zona Madonnina;

- Via Italica – Via Arnaldo da Brescia – Via Giustino de Cecco – Via Misticoni;

- Via Avezzano – Via Bologna – Via R. Paolucci;

- Lungomare Nord e Lungomare Sud;

- nonché tutti i parcheggi e i parchi pubblici presenti sul territorio comunale. comportamenti atti a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica nonché salvaguardare l'incolumità dei cittadini; a Terminal;

