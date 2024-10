Condanna all’ergastolo per il matricidio

Cristiano De Vincentiis, 52 anni, accusato di aver ucciso la madre 69enne con 34 coltellate nella loro casa, a Bucchianico, il 19 ottobre 2022, é stato condannato all'ergastolo. La Corte d’assise di Chieti ha interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e condannato al risarcimento dei danni alle parti civili, ovvero le due sorelle della vittima, Paola De Vincentiis, assistite dall’avvocato Anna Olivieri.

Il pubblico ministero Giancarlo Ciani, titolare dell’inchiesta, aveva chiesto l’ergastolo al termine della requisitoria.

Prima dell’avvio della camera di consiglio, e’ stato ascoltato in aula il professore Giovanni Battista, consulente della Corte, che, in sostanza, ha confermato come l’imputato fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto. De Vincentiis, (che ha seguito in videoconferenza l’udienza) e’ accusato di omicidio volontario aggravato. Era stato lui a far scattare l’allarme subito dopo l’omicidio. Le forze dell’ordine arrivate sul posto lo avevano trovato ancora con il mano il coltello insanguinato.