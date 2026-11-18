La proroga delle concessioni balneari prevista dal progetto di legge regionale n. 133/2026 rischia di violare il diritto dell'Unione europea e la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza. È la tesi centrale della memoria depositata da Mare Libero APS in vista dell'audizione del 17 novembre davanti alla Prima Commissione consiliare del Consiglio regionale abruzzese, presieduta da Vincenzo D'Incecco.

L'associazione – attiva per la tutela della libera fruizione delle spiagge e dell'ambiente costiero – chiede anzitutto di sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2, che subordinano gli effetti della legge a una valutazione regionale della "scarsità delle risorse naturali" priva, secondo Mare Libero, di criteri obiettivi e verificabili. La norma, si legge nella memoria, affida la valutazione a "un dato che ragionevolmente consenta di escludere" la scarsità, senza indicare "quale dato, quale soglia, quale metodo, quale unità di misura".

Il progetto stabilisce che, se lo studio regionale esclude la scarsità, i Comuni "procedono alla proroga delle concessioni balneari in essere per una durata pari a quella fissata nei bandi". Per Mare Libero si tratta di una previsione incompatibile con la legge statale n. 118 del 2022, che fissa al 30 settembre 2027 l'efficacia delle concessioni in essere e vieta la prosecuzione del rapporto alla scadenza. La proroga potrebbe inoltre raggiungere i vent'anni, consolidando i titoli esistenti "anche su tratti di costa in arretramento".

La memoria richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2024, che ha dichiarato illegittima una proroga regionale analoga (in Sicilia) per violazione della direttiva europea sui servizi, e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (sentenze Promoimpresa e Melis del 2016, Comune di Ginosa del 2023, ordinanza Balneari Rimini II del luglio 2026): le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi restano un limite autonomo che non dipende dalla scarsità, e la valutazione deve essere condotta per Comune, con criteri "obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati".

Sul fronte della ricognizione delle aree demaniali, Mare Libero propone di riscriverla come fotografia reale delle spiagge, Comune per Comune e per ambiti omogenei, distinguendo aree in concessione, spiagge libere effettivamente fruibili e aree non computabili (divieti permanenti di balneazione, aree Natura 2000 e protette, tratti ad alto rischio morfologico). La media regionale, si osserva, nasconde situazioni critiche: secondo i dati della stessa Regione, Pescara è al 10,64% di spiaggia libera e Vasto al 16,84%, entrambe sotto le quote di legge comunali, mentre la media abruzzese è del 32,51% e comprende anche aree protette.

In via subordinata, se la proroga non viene eliminata, l'associazione chiede che la valutazione della scarsità sia condotta per singolo Comune, con tempi adeguati (centottanta giorni anziché quarantacinque) e con la facoltà per i Comuni di discostarsi motivatamente dai dati regionali.

Mare Libero chiede infine che la memoria sia acquisita agli atti della Commissione, che se ne dia conto nella relazione al Consiglio e che relatori e consiglieri valutino di fare propri gli emendamenti proposti.