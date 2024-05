Spiagge italiane all’asta. Tocca ai Comuni gestire le gare

Le spiagge italiane devono andare subito all’asta. E’ quanto stabilito dall’ultima sentenza del Consiglio di Stato che ha ribadito che le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali sono illegittime, contrarie alla direttiva Bolkestein, al principio di concorrenza e libertà. A questo punto i Comuni balneari italiani dovranno attrezzarsi per stabilire i criteri delle gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali.

«Il Consiglio di Stato - si legge in una nota del Consiglio di Stato - ha chiarito che la disapplicazione delle norme nazionali sulle concessioni demaniali marittime si impone prima, e a prescindere, dall’esame della questione della scarsità delle risorse, che in ogni caso non risulta essere decisiva in quanto anche ove si ritenesse che la risorsa non sia scarsa, le procedure selettive sarebbero comunque imposte dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in presenza di un interesse transfrontaliero certo e dal diritto nazionale anche in assenza di tale interesse».