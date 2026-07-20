Frase del giorno

20 Lug, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Concessioni balneari, Sospiri illustra la legge regionale

Concessioni balneari, Sospiri illustra la legge regionale

L'ultima iniziativa legislativa per arginare la direttiva Bolkestein si chiama Disposizioni normative in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative”

Concessioni balneari, Sospiri illustra la legge regionale

Si è svolta questa mattina la seduta della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Pescara, presieduta da Simone D'Angelo, che ha ospitato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per l'illustrazione del progetto di legge regionale “Disposizioni normative in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative”.

Nel corso dell'audizione, Sospiri ha illustrato gli obiettivi della proposta: «Il progetto di legge punta a ripristinare il corretto contenuto della Direttiva Bolkestein, avviando uno studio per verificare se la risorsa spiaggia sia effettivamente scarsa o meno. Si tratta di un passaggio fondamentale che consentirà ai Comuni di affrontare con maggiore certezza le future procedure sulle concessioni. Nei prossimi mesi il Consiglio regionale approverà una norma che aiuterà gli enti locali nella corretta applicazione della Direttiva europea».

«Abbiamo ritenuto importante portare questo tema in Commissione – dichiara il Presidente Simone D'Angelo – perché interessa direttamente il futuro del turismo e delle imprese balneari del nostro territorio. Ringrazio il Presidente Sospiri per la disponibilità e per il confronto istituzionale. È fondamentale che i Comuni possano contare su un quadro normativo chiaro, capace di coniugare il rispetto delle regole con la tutela di un settore strategico per l'economia abruzzese. Continueremo a seguire con attenzione l'iter del provvedimento, mantenendo aperto il dialogo con la Regione e con gli operatori del comparto».

Nello specifico, se non andiamo in errore, il nuovo dispositivo dovrebbe basarsi sull'analisi del rapporto tra le spiagge antropizzate e quelle libere presenti sulla costa abruzzese e sugli incentivi a chi ha effettuato investimenti nelle strutture presenti nelle concessioni balneari che andranno all'asta.

Tags: Spiagge Concessioni balneari Sospiri Bolkestein Legge abruzzo

Vedi anche

Mare Libero contro le concessioni balneari
Attualità

Mare Libero contro le concessioni balneari

21 Feb, 2025
Spiagge. Padovano: “Per i balneari continua lo stato di agitazione”
Politica

Spiagge. Padovano: “Per i balneari continua lo stato di agitazione”

10 Set, 2024
Concessioni balneari all’asta. Stabiliti i criteri per i bandi
Turismo

Concessioni balneari all’asta. Stabiliti i criteri per i bandi

11 Lug, 2024
Spiagge italiane all’asta. Tocca ai Comuni gestire le gare
Attualità

Spiagge italiane all’asta. Tocca ai Comuni gestire le gare

20 Mag, 2024
Concessioni balneari, ora gli ambientalisti chiedono più spiagge libere
Ambiente

Concessioni balneari, ora gli ambientalisti chiedono più spiagge libere

09 Mag, 2024
Concessioni balneari. ‘Stop’ dal Consiglio di Stato: subito le gare
Ambiente

Concessioni balneari. ‘Stop’ dal Consiglio di Stato: subito le gare

01 Mag, 2024
Il Sib Abruzzo chiama i balneatori a raccolta: “Ci difenderemo dalla Bolkestein”
Attualità

Il Sib Abruzzo chiama i balneatori a raccolta: “Ci difenderemo dalla Bolkestein”

12 Nov, 2021
Spiagge. Concessioni al 2020
Economia

Spiagge. Concessioni al 2020

26 Mar, 2013
Spiagge. Concessioni fino 2020

Spiagge. Concessioni fino 2020

26 Mar, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661