Concessioni balneari, Sospiri illustra la legge regionale

Si è svolta questa mattina la seduta della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Pescara, presieduta da Simone D'Angelo, che ha ospitato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per l'illustrazione del progetto di legge regionale “Disposizioni normative in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative”.

Nel corso dell'audizione, Sospiri ha illustrato gli obiettivi della proposta: «Il progetto di legge punta a ripristinare il corretto contenuto della Direttiva Bolkestein, avviando uno studio per verificare se la risorsa spiaggia sia effettivamente scarsa o meno. Si tratta di un passaggio fondamentale che consentirà ai Comuni di affrontare con maggiore certezza le future procedure sulle concessioni. Nei prossimi mesi il Consiglio regionale approverà una norma che aiuterà gli enti locali nella corretta applicazione della Direttiva europea».

«Abbiamo ritenuto importante portare questo tema in Commissione – dichiara il Presidente Simone D'Angelo – perché interessa direttamente il futuro del turismo e delle imprese balneari del nostro territorio. Ringrazio il Presidente Sospiri per la disponibilità e per il confronto istituzionale. È fondamentale che i Comuni possano contare su un quadro normativo chiaro, capace di coniugare il rispetto delle regole con la tutela di un settore strategico per l'economia abruzzese. Continueremo a seguire con attenzione l'iter del provvedimento, mantenendo aperto il dialogo con la Regione e con gli operatori del comparto».

Nello specifico, se non andiamo in errore, il nuovo dispositivo dovrebbe basarsi sull'analisi del rapporto tra le spiagge antropizzate e quelle libere presenti sulla costa abruzzese e sugli incentivi a chi ha effettuato investimenti nelle strutture presenti nelle concessioni balneari che andranno all'asta.