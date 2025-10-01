Città Sant'Angelo offre ospitalità ai bimbi profughi palestinesi

Giornata storica per il Comune di Città Sant’Angelo, dove nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, martedì 30 settembre, maggioranza e opposizione hanno approvato all’unanimità una mozione che condanna le violenze commesse da Israele nei confronti della popolazione della Palestina.

Nel corso del pomeriggio, tutti i componenti del Consiglio Comunale hanno sottoscritto un documento, redatto durante lo svolgimento della seduta su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale Antonio Plevano, con cui oltre a condannare le violenze commesse dall’esercito israeliano, il Comune ha espresso la sua disponibilità ad ospitare sul territorio i bambini palestinesi, profughi di guerra.

<Si tratta di una giornata importante per la nostra Città e per la politica> commenta Plevano. <Come Presidente del Consiglio Comunale sono orgoglioso che, all’unanimità, il Consiglio abbia approvato una mozione che condanna senza esitazioni il governo israeliano per le atrocità commesse contro il popolo palestinese>.

Quindi l’intervento di Ugo Di Silvestre, capogruppo di Visione Comune: <Siamo soddisfatti dell’approvazione all’unanimità di questa mozione, che riprende molti passaggi di quella che il nostro Gruppo aveva già presentato lo scorso 29 luglio. Ritengo che argomenti come la garanzia dei diritti umani, la condanna della violenza e la tutela della libertà di ogni singolo individuo vadano al di sopra della politica e delle idee che ognuno di noi può avere. L’approvazione di questo documento dev’essere vista nell’esclusivo interesse della nostra comunità. Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale per l’attività di mediazione che ha portato a questo importante risultato>.