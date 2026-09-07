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Città Sant'Angelo. Oltre 500 persone ai funerali di Maria Spinelli

Commozione e musica techno per l'ultimo saluto alla giovane, vittima della follia di un 43enne fermato dalla polizia svizzera. Il feretro trainato da sei cavalli e petali di rosa bianchi

Città Sant'Angelo. Oltre 500 persone ai funerali di Maria Spinelli

Oltre cinquecento persone hanno gremito la Collegiata di San Michele Arcangelo e gli spazi antistanti per l'ultimo saluto a Maria Spinelli, la 22enne tragicamente scomparsa il 29 agosto durante una sparatoria in un rave party ad Aarau, in Svizzera. La comunità di Città Sant'Angelo ha voluto rendere un omaggio sentito e partecipato alla giovane, accogliendo il feretro con un lungo applauso, petali di rose bianche e la musica techno che Maria amava profondamente.

Molti amici e conoscenti hanno seguito la cerimonia anche dall'esterno della chiesa, indossando magliette bianche con il volto della ragazza stampato sopra. Durante l'omelia, don Lorenzo Di Domenico ha ricordato la giovane sottolineando il suo spirito libero e il coraggio con cui cercava di costruirsi un futuro, nonostante le difficoltà.

Al termine della funzione religiosa, il feretro è stato posto su una carrozza trainata da sei cavalli, secondo un'antica tradizione della cultura rom alla quale Maria apparteneva. Il corteo funebre, accompagnato da musica, applausi, fumogeni e palloncini bianchi liberati in cielo, ha attraversato le strade di Città Sant'Angelo fino al cimitero cittadino, dove la giovane ha trovato l'ultima dimora. Alla cerimonia era presente anche il sindaco Matteo Perazzetti.

Maria si trovava in Svizzera da alcuni mesi con l'obiettivo di costruirsi un futuro nel mondo della ristorazione, coltivando al contempo la passione per la musica techno. La sua vita è stata spezzata da un colpo di fucile durante la sparatoria di Aarau. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'uomo accusato di aver aperto il fuoco, un 43enne, avrebbe esploso oltre quaranta colpi.

Tags: Maria spinelli Funerale Città Sant angelo

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