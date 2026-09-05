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Maria Spinelli, i funerali domani a Città Sant’Angelo

La salma è arrivata dalla Svizzera scortata dalla madre e dai fratelli. Le esequie nella chiesa di San Michela accompagnate dalla musica che amava

Maria Spinelli, i funerali domani a Città Sant’Angelo

La salma di Maria Spinelli, 22enne uccisa durante un rave party in Svizzera, è arrivata in Abruzzo nella mattinata di oggi, dopo aver lasciato la Svizzera nella tarda serata di ieri. A scortare il feretro la madre Gulmira Israilova e i due fratelli, Alicia e Alvaro, trasportati su un mezzo messo a disposizione dal Consolato italiano a Basilea. Le esequie si terranno domani, domenica 6 settembre, alle 15, nella Cattedrale di San Michele Arcangelo a Città Sant’Angelo. La camera ardente sarà allestita dalle 14 di oggi presso la casa funeraria De Bonis, nel centro storico del paese.
In un’intervista al quotidiano svizzero “Blick”, la madre ha annunciato che durante il funerale verrà suonata musica techno, il genere preferito dalla figlia, come ultimo omaggio alla sua personalità e alle sue passioni.
L’autore dell’omicidio, un 43enne svizzero, è stato arrestato dalla Polizia poche ore dopo la sparatoria, durante la quale ha esploso circa 40 colpi verso la folla presente al rave, ferendo altre cinque persone.

Tags: Maria spinelli Funerali citta sant angelo Omicidio Svizzera

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