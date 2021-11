Maxi tamponamento sulla Circonvallazione: coinvolti 11 veicoli

Ieri attorno alle 17 si sono verificati tamponamenti a catena sulla circonvallazione che da Montesilvano va verso Francavilla all'altezza dello svincolo per Chieti. Una fuoriuscita di gasolio da qualche automezzo in transito lungo la strada ha causato l'incidente e 11 automobilisti hanno perso il controllo dei propri mezzi che, a causa del fondo stradale reso viscido, sono sbandati finendo sul muro perimetrale o andando a tamponare a catena altri veicoli. Un ferito ed un conseguente colossale ingorgo automobilistico è stato il bilancio finale dei tamponamenti in serie. Subito dopo l'incidente sono intervenute sul posto le pattuglie della Polizia Municipale di Pescara per deviare il traffico sulle altre direttrici stradali generando un inevitabile caos alla circolazione. Poichè la rimozione degli 11 veicoli incidentati e l'eliminazione del gasolio dal fondo stradale ha richiesto tempi lunghi, la circolazione automobilistica è potuta ripartire solo a tarda serata.